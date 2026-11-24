ANTD.VN - Trong những lần quan hệ tình dục, Hải đều lén dùng điện thoại ghi lại những cảnh nóng và sau đó dùng những hình ảnh này để cưỡng đoat tiền “bạn tình”…

Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hải (SN 2004, ở xã Liên Minh, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 170 – Bộ luật Hình sự.

Quá trình xét xử cho thấy, tháng 8-2025, Trần Đức Hải quen biết cô gái tên Thanh. Khi quen cô gái, Hải lấy tên là Hiếu và hai người sau đó đã 3 lần hẹn gặp nhau để quan hệ tình dục. Trong các lần gặp nhau ấy, Hải đều lén lút sử dụng điện thoại ghi lại cảnh thân mật giữa hai người.

Ảnh minh họa.

Tháng 10-2025, Hải đầu tư chứng khoán và tiền kỹ thuật số bị thua lỗ, vay nợ nhiều nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thanh để trả nợ, đầu tư chứng khoán. Thực hiện ý đồ xấu, bị cáo lập tài khoản Telegram mạo danh và nhắn tin với chị Thanh, dụ dỗ quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý.

Chị Thanh có hỏi lý do vì sao tài khoản Telegram (do Hải mạo danh người khác) biết được thông tin của mình thì bị cáo trả lời là đã mua thông tin cùng video, clip quan hệ tình dục giữa Hải và chị Thanh với giá 300 nghìn đồng.

Ngày 18-11-2025, bị cáo tiếp tục lập tài khoản Zalo tên “Qhunng”, rồi nhắn tin cho chị Thanh, ngỏ ý muốn quan hệ và sẽ cho tiền. Ba ngày sau, cô gái nhắn tin đồng ý nhưng sau đó không đến khách sạn như đã hẹn.

Cùng ngày, Hải đăng tải ảnh đại diện zalo của chị Thanh lên trang web có nội dung nhạy cảm là “xamvn.buzz”, khiến cô gái phải gọi điện và hẹn gặp nhau để cam kết về việc xóa hết hình ảnh, thông tin nhạy cảm.

23h cùng ngày, hai người gặp nhau tại một khách sạn. Nhưng sau khi ngủ cùng nhau xong, chị Thanh không yêu cầu bị cáo phải viết cam kết xóa bỏ hết hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, Hải đã tự lập một tài khoản Facebook ảo có tên “An Nhan Nguyen”.

Ngày 21-11-2025, Hải tiếp tục nhắn tin Zalo rủ chị Thanh đi khách sạn để quan hệ tình dục. Bị cáo chụp ảnh màn hình nội dung những tin nhắn đó trên điện thoại và dùng tài khoản Facebook “An Nhan Nguyen” (Hải tự giới thiệu là My vợ Hiếu) nhắn tin vào Fecebook của chị Thanh với nội dung “My” đã đọc được tin nhắn đi khách sạn của chị này và yêu cầu bồi thường 7 triệu đồng.

Do lo sợ nên chị Thanh đã chuyển số tiền trên vào một tài khoản ngân hàng do Hải yêu cầu. Cuối tháng 11-2025, Hải tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “An Nhan Nguyen” nhắn tin yêu cầu chị Thanh phải gặp mặt và chuyển thêm tiền nếu không anh ta sẽ đăng những tin nhắn của chị với “Hiếu” lên mạng xã hội.

Thấy vậy, chị Thanh nhờ Hải nói chuyện với “My”. Sau đó, bị cáo bịa đặt nói đã đi gặp “My” và chuyển cho “My” 20 triệu đồng để “My” không đăng hình ảnh của chị Thanh lên mạng xã hội nữa.

Thời gian sau, bị cáo tiếp tục dùng danh tính “My” để ép chị Thanh phải chuyển tiền. Đỉnh điểm là ngày 6-5-2026, Hải tiếp tục đe dọa, gây sức ép và yêu cầu chị cùng gia đình đến làm việc với Hải về số tiền 135 triệu đồng mà Hải bịa đặt chuyển cho “My” trước đó để giải quyết việc cho chị Thanh.

Nạn nhân kể lại chuyện với cậu và em gái. Hai người này sau đó cùng chị Thanh đến một quán cà phê gặp Hải. Tại đây, bị cáo yêu cầu nạn nhân phải đưa cho mình 30 triệu đồng để được xóa video, hình ảnh.

Chị Thanh quay lại quá trình Hải nhận số tiền này rồi tố cáo tới công an. Khoảng 10 ngày sau, Trần Đức Hải bị bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của chị Thanh là 570 triệu đồng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.