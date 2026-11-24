ANTD.VN - Công an phường Từ Liêm, Hà Nội trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện 4 trường hợp phe vé chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".

Chỉ huy Công an phường Từ Liêm cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự chương trình "Muôn sắc Việt Nam", Công an phường Từ Liêm đã phát hiện 4 người có hành vi bán vé chương trình trái phép.

Những người bán vé trái phép đã bị cơ quan công an mời về trụ sở, lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng

Trong số này có 2 người phụ nữ là B.T.H trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng và N.T.T.P trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã góp tiền mua 5 vé để bán.

Tổ công tác Công an phường Từ Liêm còn thu giữ được "sổ thu chi" của 2 người phụ nữ, ghi nhận đã giao dịch thành công khoảng 20 cặp vé.

Ngoài ra còn có N.K.H trú tại Tây Tựu, Hà Nội bán 4 vé; N.V.T trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ bán 2 vé.

Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng; 4 người vi phạm cam đoan cam kết không tái phạm hành vi trên.

Chỉ còn ít phút nữa, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra, người dân có thể đón xem chương trình bằng nhiều cách thức khác nhau, không nên mua vé "chợ đen" với giá cao, gây mất trật tự nơi diễn ra sự kiện.