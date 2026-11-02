Sôi nổi tuyên truyền an ninh mạng tại Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu

ANTD.VN - Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh trước những nguy cơ trên không gian mạng, sáng 2/11, Công an phường Bạch Mai phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng tại Trường THCS, THPT Tạ Quang Bửu.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã truyền đạt một số nội dung trọng tâm, quan trọng về tình hình, thực trạng của tội phạm trên không gian mạng hiện nay; phương pháp, cách thức để nhận diện tội phạm trên không gian mạng; một số phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm trên không gian mạng hiện nay như lừa đảo bắt cóc người, tống tiền online; giả mạo cơ quan Nhà nước, ngân hàng, Công an; lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội; sử dụng các đường link, mã QR, app giả mạo; đánh bạc trên không gian mạng; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán tin giả, bạo lực học đường trên không gian mạng, xâm hại trẻ em qua mạng, tổ chức đánh bạc, cá độ trực tuyến…

Công an phường Bạch Mai phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng tại Trường THCS, THPT Tạ Quang Bửu.

Thông qua những tình huống thực tế và phần giao lưu, trao đổi với học sinh, báo cáo viên đã hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện nguồn tin xấu độc, các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống bắt cóc trực tuyến, đồng thời khuyến cáo học sinh không truy cập các trang web độc hại, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng,

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao hiểu biết cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường về nguy cơ, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao; từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Đồng thời thông qua buổi tuyên truyền, Công an phường Bạch Mai tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.