Công an Hà Nội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2026

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

Mở đầu Hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã thông báo nhanh kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị giao ban công tác công an tháng 10 được tổ chức vào ngày 29-10-2026; kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác của công an các đơn vị...

Nổi bật, trong tháng 10 CATP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các kỳ, cuộc, sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban tháng 10/2026

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2025 và 13,9% so với tháng trước đó. CATP tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trong đó nổi bật là Phòng CSĐT TP về ma túy đã khám phá đường dây lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố với 136 đối tượng, làm rõ 11 “cầu” mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 30kg ma túy các loại; Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố 2 vụ giả mạo trong công tác, chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường tại Công ty môi trường Đại Nam, Công ty Công nghệ và kỹ nghệ Hatico Việt Nam.

Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, phong trào có nhiều kết quả nổi bật. Điển hình, CATP đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 33 ngày 15-10-2026 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Đáng chú ý, CATP đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 ngày thành lập CLB Bóng đá Công an Hà Nội với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Cũng trong tháng 10, CATP đã tham mưu UBND TP ban hành Đề án xây dựng và triển khai hệ thống Camera AI; phối hợp tham mưu tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang CAND, hoàn thành xử lý 6 điểm đất còn tồn tại, vướng mắc, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương về giải pháp hay trong công tác xử lý, giải phóng mặt bằng.

CATP đã tổ chức thành công chương trình GenZ mùa 2; tham mưu tổ chức giao ban Ban chỉ đạo 57 Thành ủy, ban hành Quy chế làm việc, phối hợp các ban, sở ngành tổ chức rà soát, chuẩn hóa hệ thống nhiệm vụ đồng thời hướng dẫn 126 công an cấp xã trong việc kiện toàn, tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ở địa phương…

Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, chỉ huy Phòng An ninh nội địa, Công an xã Ba Vì, Công an phường Vĩnh Hưng đã tham luận về việc nắm tình hình, tham mưu giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng tham luận về công tác nắm tình hình an ninh chính trị, tư tưởng trên thực địa và không gian mạng…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP điều hành phần thảo luận

Cũng tại hội nghị, chỉ huy các Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Văn phòng Cơ quan CSĐT đã trao đổi về kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác, dự báo tội phạm giao mùa, dịp cuối năm, mục tiêu xã phường không ma túy, tồn tại của các đơn vị trong thực hiện chỉ tiêu công tác; chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH báo cáo về giải pháp, biện pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy; Trại tam giam số 1 tham luận về công tác tạm giam, tạm giữ và thi hành án; Phòng Hậu cần tham luận về công tác xây dựng trụ sở các đơn vị; Thanh tra CATP tham luận về công tác quản lý CBCS…

Tại hội nghị, Công an các xã Phú Xuyên, Đông Anh đã giải trình về một số kết quả chỉ tiêu chưa đạt; Công an các phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Hồ nêu lý do để tăng một số vụ việc phạm pháp hình sự…

Sau mỗi tham luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, kiểm đếm, rà soát khi thời điểm kết thúc năm công tác đang đến rất gần.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Công an các đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị công tác công an tháng 10/2026; chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP tại phần điều hành tham luận; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể trong công tác an ninh, nắm chắc tình hình liên quan các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, không để gia tăng phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; kết hợp đồng bộ các biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xấu, tham mưu thành phố tăng cường công tác tuyên truyền “phủ xanh” thông tin tích cực.

“Công an xã, phường tiếp tục rà soát, điều tra cơ bản kỹ từng vụ việc trong lĩnh vực an ninh để tham mưu phương hướng, biện pháp giải quyết” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội thông báo nhanh kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị giao ban tháng 10/2026 và báo cáo tóm tắt kết quả công tác của các đơn vị trong CATP

Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hội, nhóm đông thành viên trên không gian mạng thường xuyên đăng tải những thông tin xúi giục xu hướng tiêu cực, trái chiều, gây phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để khi tình hình diễn biến phức tạp mới phát hiện.

Đồng chí Giám đốc giao Phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an các xã phường làm tốt công tác quản lý người nước ngoài…

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, đồng chí Giám đốc giao các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện các chuyên đề liên quan tội phạm trong lĩnh vực thuế, kế toán. Các đơn vị, Công an xã, phường tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm theo quy luật sẽ gia tăng vào thời điểm cuối năm, đấu tranh quyết liệt các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, gây án nghiêm trọng, tội phạm cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, thanh - thiếu niên gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, “cò mồi”; quản lý chặt số đối tượng hình sự, ma túy; tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm nhằm phòng ngừa, trấn áp tội phạm; nghiên cứu sớm tham mưu triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2027.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông; thống nhất phương án tổ chức giao thông khi đưa các tuyến đường mới vào khai thác, vận hành đảm bảo phù hợp, không để xung đột, phát sinh thêm điểm ùn tắc…

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tham mưu họp giao ban Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy tháng 11-2026, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2026 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2027 của Ban Chỉ đạo.

Nhấn mạnh, các đơn vị cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 tiến tới tổng kết công tác năm 2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Bộ Công an và CATP giao đã được chỉ ra tại Hội nghị giao ban, xác định rõ những chỉ tiêu đã hoàn thành, chưa hoàn thành, có nguy cơ không đạt; phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Các phòng nghiệp vụ chủ động bám sát các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, nắm chắc kết quả đánh giá, chấm điểm của CATP theo hệ lực lượng; đánh giá, so sánh kết quả với các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 Bộ Công an. Kịp thời giải trình với các Cục nghiệp vụ, đồng thời tham mưu Ban Giám đốc CATP chỉ đạo giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tập trung cho các hoạt động tổng kết, đánh giá năm 2026, đảm bảo nhận xét, đánh giá khách quan, công bằng; quan tâm công tác xây dựng nhà ở, trụ sở công an cấp xã đáp ứng yêu cầu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.