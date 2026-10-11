76 đội bóng khu vực Hà Nội tranh tài Giải bóng rổ trẻ VnExpress Cup Ziaja 2026

ANTD.VN - Sáng 11-10, tại Nhà thi đấu Tương Mai (Hà Nội), Giải bóng rổ trẻ VnExpress Cup Ziaja 2026 - Khu vực Hà Nội chính thức khai mạc.

Diễn ra từ ngày 10-10 đến 29-11, Giải bóng rổ trẻ VnExpress Cup Ziaja 2026 - Khu vực Hà Nội thu hút sự tham gia của 76 đội bóng trên địa bàn thành phố.

Bước sang mùa giải thứ ba, giải lần đầu tổ chức song song hai nội dung 5x5 và 3x3. Việc bổ sung thể thức 3x3 đánh dấu bước mở rộng về quy mô và đối tượng tham dự, mang đến thêm cơ hội thi đấu cho các vận động viên trẻ đang tập luyện trong nhiều môi trường khác nhau.

Lễ khai mạc giải diễn ra sôi động với sự tham gia của 76 đội bóng

VYB 5x5 Championship tiếp tục dành cho các đội tuyển bóng rổ trường THPT trên địa bàn Hà Nội, quy tụ 36 đội, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ.

Tại VYB 5x5 Championship, cơ cấu giải thưởng được áp dụng cho cả nội dung nam và nữ, gồm: 15 triệu đồng cho đội Vô địch; 10 triệu đồng cho đội Á quân; 7 triệu đồng cho mỗi đội đồng hạng Ba và 5 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP).

VYB 3x3 Festival lần đầu được tổ chức, dành cho các vận động viên trẻ đến từ câu lạc bộ, học viện, trung tâm đào tạo và cộng đồng bóng rổ. Nội dung có 40 đội tham dự, gồm 24 đội nam (16 đội U18, 8 đội Pro) và 16 đội nữ (8 đội U18, 8 đội Pro).

Tại VYB 3x3 Festival, bốn hạng đấu Nam U18, Nữ U18, Nam Pro và Nữ Pro áp dụng cùng cơ cấu giải thưởng: 15 triệu đồng cho đội Vô địch; 10 triệu đồng cho đội Á quân; 7 triệu đồng cho mỗi đội đồng hạng Ba và 5 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP).

Tổng giá trị giải thưởng của giải là 264 triệu đồng.

Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các đội và vận động viên đạt thành tích được trao cúp, huy chương, cờ và các phần quà từ đơn vị đồng hành.

Song song các nội dung thi đấu, giải tổ chức chuỗi hoạt động dành cho vận động viên, học sinh và khán giả, gồm VYB Spotlight 2026, chương trình tập huấn kỹ năng và sức khỏe học đường, cùng các khu vực trải nghiệm tại những ngày thi đấu trọng điểm của mùa giải.

Giải bóng rổ trẻ được Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2024, với sự cố vấn chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Giải hướng tới tạo môi trường thi đấu, giao lưu và rèn luyện cho các vận động viên trẻ, qua đó góp phần phát triển phong trào bóng rổ học đường và cộng đồng.