Sáp nhập trường Cao đẳng ANND I vào Học viện ANND

ANTD.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Theo đó, sáp nhập trường Cao đằng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập; Bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Học viện An ninh nhân dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 3132/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 1/12/2026.

Học viên Học viện An ninh nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng ký Quyết định số 3133/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2026 về việc thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP HCM trên cơ sở trường Đại học An ninh nhân dân.

Cụ thể:

Tên Phân hiệu: Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TP HCM.

Địa chỉ Phân hiệu: Km 18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, TP HCM.

Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Học viện An ninh nhân dân chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 10496/T01-CT ngày 5-10-2026 2026 về việc thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại TP HCM trên cơ sở trường Đại học An ninh nhân dân; kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại trường Đại học An ninh nhân dân trước ngày 1/12/2026 cho đến khi kết thúc khóa học; Bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Quyết định số 3133/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.