Thẩm định bài giảng chương trình huấn luyện đầu khóa cho các trường Công an nhân dân

Hội đồng thẩm định do Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Chủ tịch cùng các thành viên đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, đánh giá nội dung 10 bài giảng, gồm: Rèn luyện thể lực; Bắn súng bộ binh; Võ thuật CAND; Kỹ, chiến thuật chiến đấu của lực lượng CAND; Nhận thức cơ bản về thiết bị bay không người lái; Giáo dục chính trị; Điều lệnh CAND; Nhận thức chung về PCCC&CNCH; Kỹ thuật vận động dưới nước (bơi ếch); Nhận thức cơ bản về cấp cứu ngoại viện.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị

Thông qua thẩm định nhằm rà soát, đánh giá và hoàn thiện nội dung các bài giảng, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, phù hợp với đối tượng học viên và yêu cầu công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban biên soạn và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và hoàn thành bài giảng theo đúng tiến độ đề ra; nội dung bài giảng được xây dựng logic, khoa học, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị thực tiễn cao, phù hợp với Khung chương trình của Bộ Công an và Chương trình huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Biên soạn và các đơn vị liên quan tiếp thu, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các bài giảng, bảo đảm nội dung bài giảng thiết thực, ngắn gọn, sát đối tượng và thời lượng huấn luyện; thống nhất về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức giảng dạy.

Trong đó, thống nhất xác định đối tượng học tập là học viên trúng tuyển các học viện, trường CAND; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp slide, video, hình ảnh minh họa nhằm tạo góc nhìn trực quan, sinh động, nâng cao hiệu quả tiếp thu bài của học viên; đồng thời làm rõ yêu cầu đối với giáo viên và học viên trong quá trình giảng dạy, học tập.

Qua đó, góp phần xây dựng Chương trình huấn luyện đầu khóa có chất lượng, sát thực tiễn, tạo nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên trúng tuyển các trường, học viện CAND ngay từ những ngày đầu học tập, rèn luyện.