An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thời sự Chính trị

Thẩm định bài giảng chương trình huấn luyện đầu khóa cho các trường Công an nhân dân

0 bình luận
Đức Long

ANTD.VN - Ngày 7-10-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức hội nghị thẩm định 10 bài giảng thuộc chương trình huấn luyện đầu khóa dùng chung cho học viên các học viện, trường CAND.

Hội đồng thẩm định do Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Chủ tịch cùng các thành viên đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, đánh giá nội dung 10 bài giảng, gồm: Rèn luyện thể lực; Bắn súng bộ binh; Võ thuật CAND; Kỹ, chiến thuật chiến đấu của lực lượng CAND; Nhận thức cơ bản về thiết bị bay không người lái; Giáo dục chính trị; Điều lệnh CAND; Nhận thức chung về PCCC&CNCH; Kỹ thuật vận động dưới nước (bơi ếch); Nhận thức cơ bản về cấp cứu ngoại viện.

canhve.jpg
Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị

Thông qua thẩm định nhằm rà soát, đánh giá và hoàn thiện nội dung các bài giảng, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, phù hợp với đối tượng học viên và yêu cầu công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban biên soạn và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và hoàn thành bài giảng theo đúng tiến độ đề ra; nội dung bài giảng được xây dựng logic, khoa học, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị thực tiễn cao, phù hợp với Khung chương trình của Bộ Công an và Chương trình huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Biên soạn và các đơn vị liên quan tiếp thu, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các bài giảng, bảo đảm nội dung bài giảng thiết thực, ngắn gọn, sát đối tượng và thời lượng huấn luyện; thống nhất về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức giảng dạy.

Trong đó, thống nhất xác định đối tượng học tập là học viên trúng tuyển các học viện, trường CAND; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp slide, video, hình ảnh minh họa nhằm tạo góc nhìn trực quan, sinh động, nâng cao hiệu quả tiếp thu bài của học viên; đồng thời làm rõ yêu cầu đối với giáo viên và học viên trong quá trình giảng dạy, học tập.

Qua đó, góp phần xây dựng Chương trình huấn luyện đầu khóa có chất lượng, sát thực tiễn, tạo nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên trúng tuyển các trường, học viện CAND ngay từ những ngày đầu học tập, rèn luyện.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Bộ tư lệnh Cảnh vệ #huấn luyện đầu khóa

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng