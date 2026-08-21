Rơi máy bay tại Alaska, toàn bộ 8 người trên khoang tử nạn

ANTD.VN - Chiếc máy bay thuê chuyến đã gặp nạn gần trạm radar hẻo lánh ở phía Tây bang Alaska của Mỹ, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng.

Ảnh minh họa: AA

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay Cessna 441 này cất cánh từ Anchorage và đang trên hành trình đến Cape Newenham thì gặp nạn gần điểm đến vào khoảng 12h15 trưa 20-8.

Theo hãng tin AP, ông Clint Johnson - người đứng đầu khu vực Alaska của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ - cho biết trên chuyến bay thuê của hãng Security Aviation có 2 phi công và 6 hành khách.

Bộ chỉ huy Alaska nói rằng đây là chuyến bay dân sự theo hợp đồng, chở theo 8 người. Bộ chỉ huy cũng xác nhận rằng các đội tìm kiếm và cứu hộ sau đó đã xác định không có ai trên máy bay sống sót.

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

CNN cho biết, chỉ các chuyến bay quân sự và máy bay thuê chuyến được cấp phép mới được hạ cánh tại cơ sở Cape Newenham.

Bộ chỉ huy Alaska nói rằng danh tính của các hành khách và thành viên phi hành đoàn sẽ được công bố sau khi gia đình của họ được thông báo. Nói về những người thiệt mạng trên máy bay, Trung tướng Không quân Mỹ Robert Davis cho hay: “Họ là những chuyên gia tận tụy, đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong môi trường đầy khắc nghiệt”.

Trong khi đó, trên trang web của mình, Security Aviation cho biết “đội bay gồm các máy bay Cessna Conquest của hãng rất phù hợp đối với những chuyến bay tại Alaska, nơi có điều kiện thời tiết và môi trường sân bay đầy thách thức”.

Theo thông tin từ Security Aviation, đây là loại máy bay hai động cơ tuabin cánh quạt có khoang điều áp, sức chứa lên đến 9 hành khách và có khả năng bay hành trình với tốc độ 531km/h ở độ cao 8.534m.