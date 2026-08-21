Mỹ bắt giữ người phụ nữ âm mưu đánh bom Tòa nhà Quốc hội bang New York

ANTD.VN - Nhà chức trách Mỹ ngày 20-8 đã cáo buộc Jessica Bowie, 35 tuổi, âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, sau khi người này lên kế hoạch đánh bom Tòa nhà Quốc hội bang New York.

Tòa nhà Quốc hội bang New York ở Albany

Theo cáo trạng, Bowie bị cáo buộc ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đã trao đổi với một nguồn tin của FBI về ý định "phá hủy" trụ sở chính quyền bang New York.

Tòa nhà Quốc hội bang New York nằm ở Albany, gần biên giới Canada, là trung tâm đầu não của chính quyền bang và nơi đặt trụ sở của cả hai viện lập pháp bang.

Theo hồ sơ tòa án, Bowie được cho là đã cải sang đạo Hồi và trở thành người ủng hộ IS trên mạng xã hội. Người này đăng tải nhiều thông điệp chống Mỹ, trong đó có việc ủng hộ các vụ tấn công ngày 11-9-2001.

Trong các cuộc trao đổi qua ứng dụng nhắn tin mã hóa với người cung cấp thông tin của FBI, Bowie nói sẽ "cố gắng tổ chức những buổi dã ngoại gần Thủ đô để quan sát" và tìm hiểu các biện pháp an ninh.

Đối tượng cũng cho biết đã mua được một số tài liệu về chủ nghĩa vô chính phủ tại trung tâm công bằng xã hội và những tài liệu này "có thể chứa một số lời khuyên hữu ích".

Trong tin nhắn, Bowie viết: "Tôi muốn phá hủy càng nhiều phần của tòa nhà càng tốt và giết các thượng nghị sĩ trong khi họ đang họp. Tôi cũng muốn hủy nhiều tài liệu quan trọng".

Đối tượng còn bàn đến việc giả làm tài xế giao đồ ăn để tiếp cận cơ sở đặt bom, sau đó trốn sang Syria. Cô ta thậm chí ám chỉ nếu trốn thoát thành công có thể quay lại Mỹ để tấn công thêm các mục tiêu khác, trong đó có Quảng trường Thời đại ở New York.

Ngày 19-8, sau khi Bowie mua một chiếc túi giao hàng của DoorDash và các bộ phận để chế tạo bom, đối tượng này đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ.