Tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi, bốc cháy tại căn cứ

ANTD.VN - Ngày 31-7, máy bay tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi và bốc cháy tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Miramar ở thành phố San Diego thuộc bang California của Mỹ.

Đoạn video vụ tai nạn. Video: X

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 10h (giờ địa phương) ngày 31-7 sau sự cố mà quân đội Mỹ miêu tả là “tai nạn loại A”, hạng mục dành cho những tai nạn nghiêm trọng nhất. Chiếc tiêm kích tàng hình F-35B này thuộc biên chế Nhóm Máy bay Thủy quân lục chiến 11 của Sư đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 3.

“Phi công đã kịp thoát ra ngoài, được đưa đến cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ổn định để đánh giá và điều trị các vết thương không đe dọa đến tính mạng”, Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng vụ tai nạn xảy ra trên đường băng của căn cứ.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên tại căn cứ này. Chiếc máy bay bị cháy rụi nằm trên một khu vực gần đường băng, trong khi các binh sĩ và lính cứu hỏa tập trung tại hiện trường.

Tiêm kích F-35B rơi và bốc cháy dữ dội trong căn cứ của Mỹ (Video: X)

Vụ tai nạn cũng gây ra vụ cháy cây cối, khiến Sở Cứu hỏa San Diego phải vào cuộc. Có thể thấy chất chống cháy màu trắng bao phủ một phần mặt đất xung quanh máy bay. Không có báo cáo thương vong về người trên mặt đất. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, chủ yếu được sử dụng bởi Thủy quân lục chiến. Mỗi chiếc máy bay này có giá khoảng 109 triệu USD.

Miramar trước đây là nơi đặt trường đào tạo phi công chiến đấu của Hải quân Mỹ. Trường đã chuyển đến bang Nevada năm 1996, khi căn cứ này được chuyển giao cho Thủy quân lục chiến.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra gần 1 năm sau khi chiếc tiêm kích F-35C của Hải quân Mỹ bị rơi gần Căn cứ Không quân Hải quân Lemoore ở bang California vào ngày 30-7-2025. Phi công đã kịp thoát ra ngoài an toàn trước khi máy bay lao xuống cánh đồng và bốc cháy.