Philippines thúc đẩy lệnh cấm trò chơi trực tuyến Roblox sau vụ xả súng trường học

ANTD.VN - Bộ trưởng Nội vụ Philippines, ông Jonvic Remulla đã kêu gọi Quốc hội nước này ban hành quy định về việc trẻ em tham gia các trò chơi bạo lực nhập vai, đồng thời cảnh báo rằng các nền tảng này có thể bị lợi dụng để "cực đoan hóa" giới trẻ.

Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla cho biết nghi phạm xả súng đã bị ảnh hưởng bởi trò chơi Roblox

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jonvic Remulla và Chính quyền địa phương Philippines đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh cấm hoàn toàn đối với nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox, viện dẫn mối liên hệ của nó với mạng lưới ngầm và những lo ngại về ảnh hưởng đối với giới trẻ sau vụ xả súng trường học xảy ra ngày 28-8 vừa qua.

Roblox là một nền tảng trò chơi trực tuyến có trụ sở tại Mỹ, ra mắt năm 2006, cho phép người dùng chơi, tạo và chia sẻ trò chơi với cộng đồng toàn cầu. Trò chơi trực tuyến này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ và thanh thiếu niên ở Philippines.

Trường học nơi xảy ra vụ xả súng ngày 18-8-2026

Ông Remulla cho biết vụ xả súng ở thành phố Zamboanga vừa qua, khiến 2 học sinh thiệt mạng và 9 người khác bị thương, có nhiều điểm tương đồng với trò chơi điện tử bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), trong đó người chơi hóa thân thành nhân vật, nhìn và bắn trực tiếp bằng mắt mình.

"Đây là trường hợp trẻ em trở nên chai sạn cảm xúc trước bạo lực do các trò chơi trên mạng gây ra," ông Remulla nói, đồng thời lưu ý rằng vụ việc cho thấy "ảnh hưởng không đáng có" của trò chơi điện tử.

Trò chơi trực tuyến Roblox rất phổ biến ở Philippines

Mặc dù nhà chức trách vẫn chưa công bố kết luận về vụ xả súng tại Ateneo de Zamboanga, nhưng ông Remulla cho biết các nhà điều tra tin rằng nghi phạm bị ảnh hưởng bởi nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox.

Thị trưởng thành phố Zamboanga, ông Khymer Olaso cũng cho biết, theo các nguồn tin, nghi phạm xả súng là học sinh "rất ham mê Roblox".

Trong khi đó, Roblox, công ty trước đây đã tuyên bố cam kết về sự an toàn của trẻ em, khẳng định rằng nền tảng của họ có nhiều lớp bảo vệ.