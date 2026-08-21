Trung Quốc bác sức ép của Mỹ: Trừng phạt không thể giải quyết xung đột Trung Đông

ANTD.VN - Trung Quốc ngày 21-8 cho rằng “các biện pháp trừng phạt và gây sức ép” của Mỹ sẽ không giúp giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Trump đe dọa các quốc gia nếu từ chối tham gia kế hoạch gây áp lực kinh tế lên Iran

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Washington kêu gọi các chính phủ, trong đó có Bắc Kinh, tham gia các nỗ lực cô lập nền kinh tế Iran.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói: “Trừng phạt và gây sức ép sẽ không giúp giải quyết vấn đề”, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên liên quan thực hiện các biện pháp có trách nhiệm và giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Trước đó, ngày 20-8, Mỹ lên tiếng cảnh báo các đồng minh và Trung Quốc hãy tham gia chiến dịch mới của Tổng thống Donald Trump nhằm cô lập nền kinh tế Iran, đồng thời tuyên bố Washington sẽ "làm sụp đổ chế độ này" ở Tehran.

Iran lập tức bác bỏ, gọi đây là hành động "khủng bố kinh tế" và khẳng định nó sẽ thất bại.

Trước chỉ trích trong nước về tác động của cuộc chiến và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, ông Trump tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch kinh tế "tàn khốc nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran.

Nhịp sống trên đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 17-8-2026

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiếp tục lặp lại thông điệp này, cho rằng áp lực kinh tế là công cụ hiệu quả nhất hiện nay.

"Bất kỳ mối liên hệ nào còn lại với Tehran sẽ đẩy nhanh sự suy tàn kinh tế của một quốc gia, dù mối liên hệ đó được cố tình tạo dựng hay bị phớt lờ", ông Bessent viết trên mạng xã hội X.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định đây là "một cuộc đấu trí tế nhị", bởi Iran sẽ tìm cách gây áp lực kinh tế ngược lại Mỹ. Ông Bessent cho biết sẽ công bố chi tiết các biện pháp cụ thể trong cuộc họp báo vào đầu tuần tới.

Một cửa hàng trang sức tại Thủ đô Tehran, Iran ngày 17-8-2026

Khi được hỏi về liệu Mỹ có gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề này không, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ nói rằng "nhiều cuộc thảo luận tốt nhất nên được tiến hành riêng tư", đồng thời kêu gọi Bắc Kinh "hãy hợp tác".

Dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9 tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi "Ngày D kinh tế" mà Mỹ đề cập chỉ là "sự đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng của chính nước Mỹ: nợ nần chưa từng có và chi phí lãi suất tăng vọt".

Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố kịch liệt lên án, khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ "nhắm vào các quyền con người cơ bản của mọi công dân Iran, là khủng bố kinh tế và tội ác chống lại loài người".

Bất chấp các lệnh trừng phạt và lệnh phong tỏa ở Vịnh Ba Tư, Iran vẫn duy trì xuất khẩu dầu mỏ. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của Tehran.

Ông Bessent cho biết, nếu áp lực kinh tế tối đa được duy trì thì có thể sẽ không cần quay lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran, song nhấn mạnh đây mới chỉ là "tình hình hiện tại".