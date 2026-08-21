Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ đến Trung Đông

ANTD.VN - Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ đã đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln sau đợt triển khai dài kỷ lục, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về điều kiện sinh hoạt kém và tinh thần của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Ngày 20-8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo tàu sân bay USS George Washington đã đến Trung Đông hôm 19-8, đồng thời đăng hình ảnh các thủy thủ đang làm việc trên sàn đáp máy bay khi tàu di chuyển qua Biển Ảrập. Hiện chưa có thông báo về ngày tàu USS Abraham Lincoln sẽ trở về Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn vào tuần này, vợ của một thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln chia sẻ với tờ Guardian rằng, trong vài tháng qua, cô chỉ nắm bắt được đôi chút thông tin về cuộc sống trên tàu sân bay này, chủ yếu qua tin nhắn. Cô nhận thấy sự thay đổi trong những dòng tin nhắn của chồng khi đợt triển khai kéo dài.

“Cách anh ấy trò chuyện bớt hy vọng hơn và ít chia sẻ những điều tích cực hơn”, cô nói, “Bạn có thể nhận ra điều đó qua những chi tiết nhỏ”.

“Anh ấy thực sự kiệt sức”, cô nói thêm, “Đó là đợt triển khai quá dài và nó gây ra những tác động tiêu cực”.

Người phụ nữ giấu tên này cho biết chồng cô hiếm khi phàn nàn. Tuy nhiên, những bức ảnh anh gửi về các bữa ăn (mà cô mô tả là đôi khi rất đạm bạc do nguồn cung cạn kiệt) đã khiến cô lo lắng. Cô kể lại một bữa ăn chỉ gồm “vài miếng thịt xông khói và 3-4 cái cánh gà”.

“Anh ấy không bao giờ than vãn. Chỉ là khi tôi hỏi chuyện, tôi chợt nghĩ: ‘có gì đó không ổn’”, cô nói, “Nói thẳng ra là tôi không nghĩ họ được cung cấp đủ lượng calo cần thiết”.

Chia sẻ của cô được đưa ra trong bối cảnh các thông tin gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo về điều kiện trên tàu USS Abraham Lincoln. Tàu sân bay này đã lênh đênh trên biển hơn 250 ngày để hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran mà không có đợt cập cảng đáng kể nào hay ngày trở về cụ thể cho 5.000 thủy thủ trên tàu.