Trào lưu cho trẻ đi 'trại khổ sai' để học cách yêu thương gia đình

ANTD.VN - Nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc đang theo nhau gửi con cái đến các "trại hè khổ sai" để tham gia làm việc đồng áng, dù vừa làm vừa khóc, nhằm dạy cho chúng hiểu thực tế cuộc sống và vun đắp lòng biết ơn đối với gia đình.

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, để trẻ đối mặt với thử thách là điều cần thiết để chúng biết trân trọng cuộc sống của mình



Mùa hè này, chương trình “trại khổ sai” đang trở nên phổ biến khắp Trung Quốc. Nhiều bậc phụ huynh chi trả hàng nghìn nhân dân tệ gửi con cái đến vùng nông thôn để trực tiếp trải nghiệm cuộc sống vùng quê.

Các chương trình này chủ yếu nằm ở các tỉnh phía tây nam Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, những nơi có khí hậu tương đối dễ chịu trong những tháng hè.

Các hoạt động được giao cho trẻ em tại trại hè là các công việc hàng ngày của nông dân, như thu hoạch và bán khoai tây, bóc vỏ cây và cho lợn ăn...

Tuy nhiên, không giống như những người giúp việc thông thường được trả công, những đứa trẻ này - và cha mẹ của chúng - phải trả tiền cho trải nghiệm này.

Các em tham gia công việc của người nông dân như đào và bán khoai tây, bóc vỏ cây và chăn gia súc

Một số trại hè có giá hơn 4.000 nhân dân tệ (khoảng 15 triệu đồng) cho trải nghiệm 10 ngày, trong khi những kỳ dài hơn, lên đến một tháng, có thể có giá hơn 10.000 nhân dân tệ.

Các trại hè này có những quy định nghiêm ngặt. Ví dụ, nếu trẻ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng có thể phải chịu hình phạt chỉ được ăn khoai tây trong bữa ăn.

Ngoài ra, điện thoại của các em đều bị tịch thu và thức ăn được phát dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành.

Các em học cách tự làm các công việc cá nhân như dọn giường, gấp chăn màn

Ban tổ chức trại hè khẳng định mục tiêu chính là giúp trẻ hiểu được những khó khăn vất vả lao động để kiếm tiền. Đồng thời, để trấn an những phụ huynh "xót" con, họ cũng đảm bảo rằng các nhiệm vụ không quá khó khăn đối với những đứa trẻ bình thường.

Các video lan truyền trên mạng từ các trại hè này cho thấy trẻ em khóc lóc và xin được về nhà, thậm chí một số em còn hứa sẽ làm bài tập về nhà hay làm bất cứ việc gì miễn là không phải làm việc đồng áng.

Một số trại hè cũng yêu cầu trẻ em viết thư cho bố mẹ.

Nhân viên từ một trại hè nhận xét rằng phụ huynh thường rất xúc động trước những video và thư của con gửi, và sau đó đã giới thiệu trại hè này cho những người khác.

Anh Gao ở tỉnh Tứ Xuyên đã gửi cô con gái học lớp 10 của mình đến một trong những "trại hè khổ sai" này. Và anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, mặc dù liên tục than phiền nhưng con gái anh lại thích thú với những trải nghiệm công việc đồng áng

Một phụ huynh khác đến từ Thượng Hải gửi con gái 7 tuổi của mình đến trại hè 10 ngày, nhận thấy con gái mình vẫn giữ nguyên thói quen lười biếng và kén ăn. Tuy nhiên, cô hài lòng vì con gái mình “đã bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm một lối sống khác”.

Để trẻ đối mặt với thử thách là điều cần thiết để nuôi dưỡng lòng biết ơn

Trong phần bình luận bên dưới các video về trại hè, nhiều người đã hỏi về cách đăng ký cho con em mình tham gia các chương trình này.

“Những gì con cái chúng ta trải qua ở các trại hè này phản ánh những khó khăn thực sự mà thế hệ chúng ta đã phải đối mặt. Chúng ta muốn mang lại cho con cái một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng có thể vô tình làm hư chúng. Có lẽ việc đối mặt với khó khăn là điều cần thiết để trẻ em biết trân trọng cuộc sống thoải mái của mình”, một phụ huynh nhận xét.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên đặt gánh nặng lên vai trẻ em. “Nhiều trẻ em chỉ biết học suốt ngày trong các lớp học ở thành phố. Lao động quá sức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất và tinh thần của các em”, một phụ huynh nói.