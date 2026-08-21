Ra mắt phiên bản mới của ChatGPT dành cho người dùng dưới 18 tuổi

ANTD.VN - Nhà phát triển trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ cho biết sẽ ra mắt một phiên bản mới của ChatGPT dành cho người dùng dưới 18 tuổi, với các biện pháp bảo vệ an toàn tăng cường.

Nhà phát triển trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ. Ảnh: NHK

Theo OpenAI, phiên bản mới “ChatGPT for Teens” sẽ tự động được áp dụng nếu hệ thống xác định người dùng dưới 18 tuổi hoặc nếu người dùng khai báo độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi.

Phiên bản mới sẽ ngăn các cuộc trao đổi liên quan đến những chủ đề có mức độ rủi ro cao, như tự gây hại, rối loạn ăn uống và nội dung nhạy cảm về tình dục hoặc hình ảnh đồ họa. Về học tập, phiên bản mới bổ sung chức năng hướng dẫn người dùng giải quyết vấn đề theo từng bước thay vì đưa ra đáp án ngay lập tức.

Tại Mỹ, tình trạng giới trẻ trở nên phụ thuộc về mặt tâm lý vào trí tuệ nhân tạo thông qua các cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại đã trở thành một vấn đề xã hội, phụ huynh và các bên đang kêu gọi các biện pháp bảo vệ.

OpenAI cho biết sẽ tiếp tục bổ sung các chức năng và đo lường kết quả để giới trẻ có thể hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo, và sẽ công bố những gì thu được từ dịch vụ này.