Kênh đào Panama giảm lưu lượng tàu hàng ngày do hạn hán nặng

ANTD.VN - Kênh đào Panama sẽ hạn chế lưu lượng tàu thuyền qua lại hàng ngày do hạn hán nghiêm trọng đang làm cạn kiệt nguồn nước cần thiết cho hoạt động của tuyến thương mại quan trọng này.

Một tàu chở hàng đi qua âu tàu Cocoli của kênh đào Panama vào ngày 19-8-2026

Cơ quan quản lý kênh đào Panama ngày 20-8 thông báo sẽ hạn chế lưu lượng tàu thuyền qua lại hàng ngày từ tháng 9 tới, do hạn hán nghiêm trọng do hiện tượng El Nino gây ra đang làm cạn kiệt nguồn nước.

Theo thông báo của đơn vị điều hành tuyến đường thủy chiến lược nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương này, các hạn chế mới sẽ được áp dụng theo 2 giai đoạn.

Từ ngày 3-9, số lượng tàu thuyền được phép đi qua kênh đào mỗi ngày sẽ giảm từ 36 chiếc hiện tại xuống còn 34 chiếc. Tiếp đó, từ ngày 15-9, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 32 chiếc mỗi ngày.

Đơn vị vận hành kênh đào cho biết, lượng mưa thấp hơn dự báo trong lưu vực kênh đào buộc phải có các biện pháp để tăng cường tính bền vững lâu dài của tuyến đường thủy này.

Trung Mỹ đang trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng do hiện tượng El Nino gây ra.

El Nino là hình thái thời tiết làm tăng nhiệt độ bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, dẫn đến những thay đổi về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên toàn thế giới.

Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình cứ sau 2-7 năm và đợt El Nino năm nay là một trong những hiện tượng mạnh nhất từng được ghi nhận.

Chính phủ Honduras ngày 20-8 đã ban bố cảnh báo hạn hán cho 80% lãnh thổ quốc gia Trung Mỹ này.

Kênh đào Panama đảm nhiệm 5% thương mại hàng hải toàn cầu và khoảng 40% lượng hàng container vận chuyển đến Mỹ. Nguồn nước của công trình này đến từ nước mưa tích tụ trong hai hồ nhân tạo.

Trước đó, để ứng phó với tình trạng thiếu nước, đơn vị vận hành đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước khác, chẳng hạn như giảm mớn nước tối đa đối với các tàu lớn.