Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 tuyên bố lực lượng không quân nước này đã bắn hạ một tiêm kích MiG-29 Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó. Moscow không cung cấp thêm thông tin về địa điểm xảy ra vụ việc hoặc phương thức đánh chặn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cùng khoảng thời gian, lực lượng phòng không nước này còn đánh chặn 10 bom dẫn đường, 2 rocket HIMARS và 1.617 máy bay không người lái (UAV) Ukraine.

Phía Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.

Tiêm kích Su-35

Trước đó, tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine cho biết một tiêm kích Su-35 Nga hoạt động gần thành phố Horlivka, tỉnh Donetsk, đã phóng tên lửa đối không R-37 hoặc R-77 nhằm vào một "máy bay chiến thuật" Ukraine.

Theo AMK Mapping, máy bay Ukraine khi đó được cho là đang thực hiện nhiệm vụ thả bom lượn nhằm vào vị trí của Nga tại Konstantinovka, phía tây Kramatorsk. Một tài khoản OSINT khác, OSINTWarfare, nhận định mục tiêu có thể là MiG-29MU2 của Ukraine.

Tuy nhiên, chưa có thông tin độc lập xác nhận máy bay Ukraine bị bắn hạ trong vụ việc này. Cũng chưa rõ sự kiện có liên quan đến tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hay không.

AMK Mapping còn cho biết một Su-35 Nga trong ngày 18/8 đã tiến vào vùng trời do Ukraine kiểm soát để phóng tên lửa hành trình Kh-59/69 nhằm vào thành phố Sumy, trước khi quay trở lại tỉnh Kursk. Theo tài khoản này, đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm một máy bay chiến đấu Nga thực hiện động tác như vậy.

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 Ukraine

MiG-29 là tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 4 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970. Ukraine từng tiếp nhận khoảng 240 MiG-29 từ Liên Xô và sau đó được một số nước NATO chuyển giao thêm máy bay cùng loại. Những chiếc MiG-29 còn lại được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ, từ đánh chặn UAV, tên lửa hành trình đến mang vũ khí phương Tây.

Không quân Ukraine ngày 10/8 cũng xác nhận một MiG-29 bị rơi khi làm nhiệm vụ đối phó cuộc tập kích của Nga tại tỉnh Odessa. Phi công đã phóng ghế thoát hiểm sau khi máy bay gặp sự cố và mất kiểm soát. Một nguồn tin quốc phòng Nga nói đây có thể là vụ bắn nhầm, nhưng thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Theo Oryx, ít nhất 38 MiG-29 Ukraine đã được xác nhận bị phá hủy kể từ khi xung đột bắt đầu, dựa trên các hình ảnh và video có thể kiểm chứng. Con số thực tế có thể cao hơn do phương pháp thống kê của Oryx chỉ tính những tổn thất có bằng chứng trực quan.