Vận tải cơ khổng lồ C-17A Mỹ quay đầu ngay sau cảnh báo về tên lửa của Nga

ANTD.VN - Chiếc vận tải cơ khổng lồ C-17A của Không quân Mỹ phải quay đầu về New Zealand sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ từ kế hoạch phóng tên lửa của Nga trong không phận quốc tế.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chiếc C-17A của Không quân Mỹ, mang mã hiệu 09-9209, cất cánh từ sân bay Christchurch, New Zealand, sáng 18/8. Tuy nhiên, máy bay sau đó đổi hướng và quay trở lại sân bay xuất phát, kết thúc chuyến bay sau khoảng 2 giờ 30 phút.

Cơ quan Hàng không Dân dụng New Zealand (CAA) cho biết đã nhận được thông tin từ Tập đoàn Quản lý Không lưu Nhà nước Nga về "hoạt động vũ trụ có khả năng gây nguy hiểm". CAA sau đó phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM), cảnh báo các tổ bay về nguy cơ tiềm ẩn trong khu vực.

Theo CAA, cảnh báo của Nga liên quan kế hoạch phóng tên lửa và nguy cơ đối với không phận quốc tế nằm trong vùng thông báo bay (FIR) đại dương do New Zealand quản lý. Khu vực này rộng khoảng 30 triệu km².

Vận tải cơ C-17

CAA cho biết cơ quan này đã thiết lập khu vực nguy hiểm và phát NOTAM để các đơn vị khai thác máy bay chủ động đánh giá tình hình. Tuy nhiên, NOTAM không đồng nghĩa với lệnh cấm bay qua khu vực được cảnh báo.

"Đơn vị vận hành sẽ tự đưa ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn", CAA cho hay.

NOTAM là hệ thống thông báo được sử dụng trong hàng không nhằm cung cấp thông tin quan trọng cho phi công và các đơn vị khai thác về những thay đổi hoặc nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay. Những cảnh báo này đặc biệt quan trọng khi thông tin không thể được cung cấp đầy đủ trước thời điểm máy bay khởi hành.

Vận tải cơ C-17

Không quân Mỹ và Tập đoàn Quản lý Không lưu Nhà nước Nga chưa bình luận về sự việc.

Chiếc C-17A 09-9209 đang tham gia hoạt động vận tải thường niên tới Nam Cực trong mùa đông ở Nam bán cầu. Trong giai đoạn này, các chuyến bay giữa Christchurch với trạm nghiên cứu McMurdo của Mỹ và trạm Scott của New Zealand được nối lại, phục vụ vận chuyển nhân sự, thiết bị và nhu yếu phẩm.

Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho mùa nghiên cứu cao điểm vào mùa hè ở Nam Cực.