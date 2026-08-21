Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay tiếp nhiên liệu cho Qatar

ANTD.VN - Ngày 20-8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này đã phê duyệt thương vụ tiềm năng trị giá 4,5 tỷ USD bán máy bay tiếp nhiên liệu cho Qatar - quốc gia từng đóng vai trò trung gian trong cuộc đối đầu giữa Washington và Iran.

Chiếc KC-46A Pegasus tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-16 Fighting Falcon trên bầu trời bang Arizona, Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Qatar đã đề nghị mua tối đa 4 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A được trang bị các cảm biến cảnh báo tên lửa.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này - đã được trình lên Quốc hội Mỹ để phê chuẩn - sẽ góp phần củng cố an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách “giúp tăng cường an ninh cho một đối tác chiến lược trong khu vực”.

Bộ này nói thêm rằng thương vụ sẽ “nâng cao năng lực của Qatar trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai thông qua việc tăng cường khả năng phòng thủ cũng như khả năng tác chiến phối hợp với lực lượng Mỹ và các đồng minh”.

Qatar là nơi đặt Căn cứ Không quân Al-Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Căn cứ này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Iran trong cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2-2026.

Quốc gia vùng Vịnh này từng tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc máy bay chở khách hạng sang. Máy bay này hiện đã trở thành chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới của Mỹ.