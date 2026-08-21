Mỹ dọa áp 'biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử' lên Iran, kêu gọi Trung Quốc hợp tác

ANTD.VN - Ngày 20-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” lên Iran và kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

“Đó là một đòn kép. Chúng tôi đang thực hiện phong tỏa (đối với Iran) và sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử”, ông Bessent nói với hãng CNBC, “Biện pháp này sẽ phát huy tác dụng tại Iran và chúng tôi sẽ khiến chế độ này sụp đổ”.

Hôm 19-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về các hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp “bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào cho Iran”, trong bối cảnh Mỹ tìm cách giải quyết cuộc chiến nhằm vào Iran mà họ đã phát động cùng với Israel gần 6 tháng trước.

“Các biện pháp trừng phạt và gây sức ép không giúp giải quyết vấn đề Iran. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết khi phản hồi các bình luận của ông Bessent.

Theo dữ liệu năm 2025 từ Công ty phân tích Kpler, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Iran đã chống chọi với các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt trong gần 50 năm qua, kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gọi những bình luận của ông Trump là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, bao gồm nợ công ở mức kỷ lục và lãi suất gia tăng.

Ngày 20-8, bình luận về việc giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: “Tôi nghĩ thị trường dầu mỏ đang hiểu sai ý nghĩa của việc gây sức ép kinh tế này”.

“Có sự bất đối xứng về thông tin, và tôi không chắc tại sao giá dầu lại tăng vọt vì chuyện này”, ông Bessent nói, “Nếu chúng tôi đang thực hiện chiến lược gây sức ép kinh tế tối đa, thì điều đó có nghĩa là nhiều khả năng sẽ không xảy ra một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào Trung Quốc vì giao thương với Iran hay không, Bộ trưởng Bessent cho biết có nhiều cuộc thảo luận tốt hơn nên được thực hiện một cách kín đáo.

“Chúng tôi tin chắc rằng ai cũng muốn Eo biển (Hormuz) được mở lại và giá năng lượng giảm xuống”, ông nói, “Cần lưu ý rằng Trung Quốc tiếp nhận tới 50% nguồn năng lượng (của họ) từ khu vực Vùng Vịnh. ​​Vì vậy, việc hợp tác thực hiện kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho họ”.