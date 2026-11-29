ANTD.VN - lCông an phường Sơn Tây phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) và các lực lượng cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Chương trình kết hợp phổ biến quy định phòng ngừa tội phạm gây rối trật tự công cộng với phần thực hành trực tiếp kỹ năng lái xe an toàn qua sa hình cọc tiêu.

Cán bộ Công an phường Sơn Tây và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 tuyên truyền pháp luật, kết hợp hướng dẫn thanh thiếu niên thực hành kỹ năng lái xe an toàn qua sa hình

Ngoài khoảng sân trường, hàng cọc tiêu được xếp sẵn thành đường chạy sa hình. Đội mũ bảo hiểm, khoác áo đánh số, từng bạn trẻ điều khiển xe gắn máy đi qua lối hẹp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở .

Hoạt động diễn ra vào ngày 28/11/2026 tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội. Tổ Cảnh sát trật tự (Công an phường Sơn Tây) là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Đoàn Thanh niên phường. Mục tiêu đặt ra rất gọn. Kéo lứa tuổi thanh thiếu niên rời xa các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông.

Trước khi ra sân thực hành, phần trao đổi trong hội trường tập trung vào phòng ngừa tội phạm gây rối trật tự công cộng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Cán bộ Công an phường Sơn Tây phổ biến các quy định pháp luật hiện hành, phân tích nguyên nhân và hệ lụy pháp lý của việc tụ tập đông người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hay các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trên màn chiếu là hình ảnh minh họa kèm mã QR khảo sát nhận thức; phía dưới, nhiều đoàn viên áo xanh trực tiếp đứng lên trao đổi, trả lời tình huống.

Ở độ tuổi mới lớn, nhiều vụ việc nghiêm trọng thường bắt nguồn từ hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát trong phút chốc. Khi nắm rõ ranh giới pháp lý và cái giá phải trả, người trẻ sẽ biết dừng lại trước những lời rủ rê lệch chuẩn. Buổi tuyên truyền cũng đặt thẳng trách nhiệm quản lý, giáo dục con em lên vai từng gia đình và nhà trường.

Sự kết nối thường xuyên giữa phụ huynh, giáo viên, các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng Công an được xem là mắt xích để nắm bắt tâm tư thanh thiếu niên, kịp thời uốn nắn biểu hiện bất thường ngay từ cơ sở.

Song song với nội dung an ninh trật tự, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 trực tiếp phổ biến quy định về trật tự, an toàn giao thông cho thanh thiếu niên. Trọng tâm xoay quanh kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn và cách xử lý những tình huống hay gặp trên đường. Từ phần hỏi đáp trong hội trường đến lúc trực tiếp chạy xe qua hàng cọc tiêu ngoài sân, kiến thức pháp luật được chuyển thành phản xạ thực hành cho người cầm lái .

Khi Công an phường Sơn Tây, nhà trường, gia đình và tổ chức Đoàn giữ được nhịp phối hợp sát sao như vậy, những nguy cơ mất an ninh trật tự hay tai nạn đường bộ ở lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ được chặn lại trước khi kịp xảy ra.