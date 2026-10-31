Nhận 230 triệu đồng lúc nửa đêm, người phụ nữ ở Hà Nội tìm đến công an...

ANTD.VN - Thấy 230 triệu đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản lúc 22h đêm, chị Đoàn Thị Thanh Hoa đoán người gửi đang có việc gấp. Đợi đúng giờ làm việc sáng hôm sau, chị đến thẳng trụ sở Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) nhờ tìm người chuyển nhầm...

Thượng úy Lý Bá Lâm (Công an xã Ứng Hòa) và chị Đoàn Thị Thanh Hoa cùng màn hình giao dịch xác nhận hoàn trả số tiền 230 triệu đồng.

22h đêm 30/10, điện thoại của chị Đoàn Thị Thanh Hoa (SN 1990, trú tại thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) báo biến động số dư . Tài khoản mở tại Ngân hàng VIB của chị nhận về 230 triệu đồng từ số tài khoản mang tên VO QUANG PHUC .

Chị Hoa rà soát lại các mối quan hệ . Không một ai trong danh bạ hay người quen của chị trùng với cái tên trên . Số tiền lớn chuyển đi vào thời điểm đã khuya khiến người phụ nữ này phán đoán chủ tài khoản kia đang cần giải quyết công việc gấp và thao tác nhầm . Giữ nguyên số tiền trong tài khoản, chị Hoa đợi trời sáng .

Đúng 7h35 ngày 31/10, khi ca trực sáng vừa bắt đầu, chị Hoa có mặt tại trụ sở Công an xã Ứng Hòa để trình báo toàn bộ sự việc .

Trung tá Đào Anh Chiến, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa, cùng cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Lý Bá Lâm trực tiếp tiếp nhận thông tin và lập biên bản làm việc . Ngay tại buổi làm việc kết thúc lúc 7h45, chỉ huy Công an xã Ứng Hòa hướng dẫn chị Hoa giữ nguyên 230 triệu đồng trong tài khoản .

Cơ quan công an lưu ý chị tuyệt đối không tự ý chuyển trả nếu có người lạ liên hệ đòi tiền mà chưa qua xác minh của công an xã, đồng thời không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào gửi qua tin nhắn để phòng tránh bẫy lừa đảo .

Cùng thời điểm đó, cách Hà Nội hàng trăm cây số, anh Võ Quang Phúc (SN 1997, trú tại xóm Giang Sơn 2, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An) rơi vào trạng thái lo lắng tột độ . Tối hôm trước, trong lúc thao tác trả tiền công thợ xây nhà, anh Phúc sơ suất chuyển nhầm 230 triệu đồng sang tài khoản của chị Hoa . Đây là khoản tiền lớn phục vụ trực tiếp cho việc dựng nhà và sinh hoạt của gia đình anh .

Đúng 8h40 sáng 31/10, chỉ hơn một giờ sau khi chị Hoa bước chân vào trụ sở công an xã, anh Phúc nhận được cuộc gọi từ cán bộ Công an xã Ứng Hòa thông báo về khoản tiền . Khi anh còn đang loay hoay chưa biết tìm lại số tiền bằng cách nào, lực lượng công an cơ sở tại Hà Nội đã hoàn tất việc tra cứu, đối chiếu dữ liệu từ biên bản trình báo của người nhận .

Sau khi xác minh chính xác anh Phúc là chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền 230 triệu đồng, Công an xã Ứng Hòa đã kết nối để chị Hoa thực hiện thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền . Nhận lại đủ tiền công thợ xây nhà ngay trong sáng 31/10, anh Phúc đã viết thư cảm ơn gửi tới tập thể Công an xã Ứng Hòa và gia đình chị Hoa, đồng thời hẹn ngày gần nhất ra Hà Nội để trực tiếp gặp mặt những người đã giúp đỡ mình .

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh xử lý theo các bước an toàn. Người nhận tuyệt đối không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân, vì hành vi cố tình không hoàn trả tài sản chuyển nhầm có thể vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, người dân không tự ý chuyển lại tiền khi chỉ nhận được điện thoại hoặc tin nhắn tự xưng là chủ tài khoản, không cung cấp mã OTP và không truy cập vào các đường dẫn lạ . Thực tế đã ghi nhận nhiều thủ đoạn giả danh người chuyển nhầm tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc biến người nhận thành mắt xích rửa tiền, vay nặng lãi.

Cách xử lý an toàn nhất là giữ nguyên hiện trạng tài khoản, chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất như cách làm của chị Đoàn Thị Thanh Hoa để được lập biên bản ghi nhận và hỗ trợ xác minh đúng chủ nhân.