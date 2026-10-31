Nhận 230 triệu đồng lúc nửa đêm, người phụ nữ ở Hà Nội tìm đến công an...

22h đêm 30/10, điện thoại của chị Đoàn Thị Thanh Hoa (SN 1990, trú tại thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) báo biến động số dư
Chị Hoa rà soát lại các mối quan hệ
Đúng 7h35 ngày 31/10, khi ca trực sáng vừa bắt đầu, chị Hoa có mặt tại trụ sở Công an xã Ứng Hòa để trình báo toàn bộ sự việc
Trung tá Đào Anh Chiến, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa, cùng cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Lý Bá Lâm trực tiếp tiếp nhận thông tin và lập biên bản làm việc
Cơ quan công an lưu ý chị tuyệt đối không tự ý chuyển trả nếu có người lạ liên hệ đòi tiền mà chưa qua xác minh của công an xã, đồng thời không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào gửi qua tin nhắn để phòng tránh bẫy lừa đảo
Cùng thời điểm đó, cách Hà Nội hàng trăm cây số, anh Võ Quang Phúc (SN 1997, trú tại xóm Giang Sơn 2, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An) rơi vào trạng thái lo lắng tột độ
Đúng 8h40 sáng 31/10, chỉ hơn một giờ sau khi chị Hoa bước chân vào trụ sở công an xã, anh Phúc nhận được cuộc gọi từ cán bộ Công an xã Ứng Hòa thông báo về khoản tiền
Sau khi xác minh chính xác anh Phúc là chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền 230 triệu đồng, Công an xã Ứng Hòa đã kết nối để chị Hoa thực hiện thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh xử lý theo các bước an toàn. Người nhận tuyệt đối không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân, vì hành vi cố tình không hoàn trả tài sản chuyển nhầm có thể vi phạm pháp luật.
Đặc biệt, người dân không tự ý chuyển lại tiền khi chỉ nhận được điện thoại hoặc tin nhắn tự xưng là chủ tài khoản, không cung cấp mã OTP và không truy cập vào các đường dẫn lạ
Cách xử lý an toàn nhất là giữ nguyên hiện trạng tài khoản, chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất như cách làm của chị Đoàn Thị Thanh Hoa để được lập biên bản ghi nhận và hỗ trợ xác minh đúng chủ nhân.