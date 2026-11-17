ANTD.VN - Sáng 17/11/2026, tại trụ sở số 87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Công an thành phố Hà Nội chính thức khai mạc Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026. Hội thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11, quy tụ 21 đội tuyển đến từ 21 Cụm thi đua. Sự kiện nhằm lan tỏa 5 giá trị cốt lõi: Bản lĩnh, Trí tuệ, Nhân văn, Thanh lịch, Hiện đại; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô vì Nhân dân phục vụ.