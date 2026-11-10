Công an Hà Nội công nhận 5 sáng kiến thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

ANTD.VN - Ngày 02/11/2026, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định về việc công nhận sáng kiến năm 2026.

Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đối với công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, ngày 02/11/2026, Giám đốc CATP đã ký ban hành Quyết định số 8415 về việc công nhận sáng kiến năm 2026. Theo đó, CATP công nhận 5 sáng kiến tiêu biểu, có giá trị ứng dụng thiết thực trong công tác chuyên môn, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phát huy sáng kiến từ thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả chiến đấu

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP công nhận 3 sáng kiến do các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nghiên cứu, thực hiện.

Cụ thể, sáng kiến “Mô hình tổ hợp thiết bị hỗ trợ cấp nước, triển khai, thu hồi và bảo quản vòi chữa cháy” do nhóm tác giả gồm: Thượng tá Vũ Đức Hưng, Phó Trưởng phòng; Đại úy Bùi Anh Tùng, Phó Đội trưởng; Thiếu tá Ngô Kim Tuyến và Đại úy Nguyễn Doãn Khương Duy, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng kiến “Tổ hợp thiết bị làm khô và bảo quản trang phục phục vụ thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” do Thượng tá Vũ Đức Hưng, Phó Trưởng phòng; Trung tá Đinh Xuân Dương, Phó Đội trưởng; Đại úy Nguyễn Hữu Thắng và Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nghiên cứu, thực hiện.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật phục vụ trực tiếp công tác chiến đấu, sáng kiến “Mô hình trải nghiệm nghề nghiệp ‘Chiến sĩ chữa cháy nhí’ thông qua hoạt động tiếp sức 4x25m dành cho thiếu nhi” cũng được công nhận. Nhóm tác giả gồm: Thượng tá Vũ Đức Hưng, Phó Trưởng phòng; Thiếu tá Dương Văn Thu, Đội trưởng; Thiếu tá Dương Văn Bình và Đại úy Lê Thanh Tùng, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ba sáng kiến thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo quản trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho thiếu nhi, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số

Đáng chú ý, 2 sáng kiến thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự được công nhận năm 2026 cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác Công an.

Sáng kiến phần mềm “Hệ thống Chatbot AI Kỹ thuật hình sự sử dụng kiến trúc RAG và PEFT phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác Công an” do nhóm tác giả: Đại tá, PGS, TS Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu CATP Hà Nội; Thiếu tá Hoàng Kiên Quyết, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội; Trung tá, Th.S Nguyễn Thị Mai, cán bộ Công an phường Từ Liêm, CATP Hà Nội; Đại tá, TS Ngô Minh Dũng, nguyên Trưởng phòng 6 – Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; Trung tá, Th.S Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ; Thiếu tá, T.S Mai Đăng Linh, cán bộ Khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân nghiên cứu, thực hiện.

Sáng kiến phần mềm “Hỗ trợ mô tả đối tượng gửi giám định và đặt yêu cầu giám định trong hoạt động giám định tư pháp góp phần cải cách hành chính” do Đại tá, PGS, TS Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu CATP Hà Nội; Thiếu tá Hoàng Kiên Quyết, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Đại úy, Th.S Đỗ Văn Điệp, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện.

Việc nghiên cứu, phát triển các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại không chỉ góp phần hỗ trợ cán bộ trong khai thác tri thức chuyên ngành, chuẩn hóa thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp mà còn hướng tới đơn giản hóa quy trình, giảm thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Lấy hiệu quả công tác và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo

Việc công nhận 5 sáng kiến năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các mặt công tác Công an. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với tâm huyết, trí tuệ và nỗ lực của các tập thể, cá nhân mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn lực lượng.

Từ những mô hình, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác chiến đấu đến các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cải cách hành chính, các sáng kiến đều hướng tới mục tiêu chung là giải quyết những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được khuyến khích, phát triển sâu rộng; chú trọng đưa các sáng kiến có giá trị vào ứng dụng thực tiễn, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.