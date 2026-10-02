Ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH

ANTD.VN - Việc thành lập Trung tâm giáo dục (học tập) cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và Đội PCCC và CNCH tình nguyện trên địa bàn phường Ba Đình, Hà Nội, tạo thêm một kênh thiết thực để người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố, đồng thời phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC và CNCH.

Đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Ba Đình trao quyết định tặng hoa chúc mừng Đội PCCC tình nguyện phường Ba Đình

Học kỹ năng để chủ động phòng ngừa

Ngày 2-10-2026, UBND phường Ba Đình tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục (học tập) cộng đồng về PCCC và CNCH phường Ba Đình (gọi tắt là Trung tâm), đặt tại Công viên Bách Thảo, cổng số 2 Ngọc Hà, phường Ba Đình, Hà Nội. Đây là địa điểm để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, thực hành, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với người dân.

Dự lễ ra mắt có Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội; đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Ba Đình; đồng chí Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó chủ tịch UBND phường Ba Đình; Thượng tá Trương Văn Dương, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội.

Các đại biểu nhấn nút Lễ ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH tại phường Ba Đình

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình cho biết: “Việc thành lập Trung tâm được xác định là một bước cụ thể hóa yêu cầu nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua các hình thức tuyên truyền thông thường, người dân có thêm điều kiện được hướng dẫn trực quan, thực hành những kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra”.

Trong công tác PCCC và CNCH, việc phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ngay từ thời điểm ban đầu có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, để làm được điều đó, mỗi người dân cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản, từ cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, xử lý khi phát hiện cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn đến việc thông báo, phối hợp với lực lượng chức năng.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình phát biểu tại lễ ra mắt

Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Ba Đình được thành lập hướng tới mục tiêu đó. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân dân, các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, học sinh, sinh viên và những nhóm đối tượng có nhu cầu.

Thông qua hoạt động của Trung tâm, những kiến thức tưởng như khô khan về PCCC được chuyển hóa thành kỹ năng thực hành gần gũi với đời sống. Người dân có thể nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp; biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy; thực hành kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống trong điều kiện có khói, lửa.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 hướng dẫn học sinh trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục học tập cộng đồng PCCC và CNCH tại phường Ba Đình

Đặc biệt, Trung tâm còn hướng tới lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, qua đó từng bước hình thành ý thức “mỗi người dân là một chiến sĩ PCCC”, mỗi gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị là một điểm chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với sự cố.

Lan tỏa phong trào toàn dân PCCC

Cùng với thành lập Trung tâm, UBND phường Ba Đình cũng ra mắt Đội PCCC và CNCH tình nguyện trên địa bàn phường. Đây được xác định là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ.

Theo bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Việc ra mắt, thành lập lực lượng chữa cháy tình nguyện sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp lực lượng chữa cháy chính quy có thêm một “cánh tay nối dài” tại địa bàn dân cư.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 hướng dẫn học sinh trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục học tập cộng đồng PCCC và CNCH tại phường Ba Đình

Lực lượng tình nguyện được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò nòng cốt tại chỗ trong việc phát hiện, báo tin, hỗ trợ xử lý những tình huống cháy, nổ ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có sự cố xảy ra.

Thực tế cho thấy, những phút đầu tiên khi xảy ra cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu được phát hiện sớm và tổ chức xử lý đúng cách, đám cháy có thể được khống chế trước khi phát triển thành cháy lớn. Ngược lại, sự chậm trễ hoặc thiếu kỹ năng có thể khiến đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho công tác cứu người, cứu tài sản.

Bởi vậy, việc xây dựng lực lượng tình nguyện ngay tại cơ sở không chỉ nhằm bổ sung nhân lực khi có sự cố mà quan trọng hơn là tạo dựng một mạng lưới chủ động phòng ngừa. Mỗi thành viên tình nguyện được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết sẽ trở thành một hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng tham gia công tác PCCC và CNCH.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 hướng dẫn học sinh trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục học tập cộng đồng PCCC và CNCH tại phường Ba Đình

Việc thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng và Đội PCCC, CNCH tình nguyện tại phường Ba Đình có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng thế trận PCCC từ cơ sở. Khi người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng và có lực lượng hỗ trợ ngay tại địa bàn, công tác phòng ngừa sẽ chủ động hơn, khả năng ứng phó với sự cố cũng được nâng lên.

Từ Công viên Bách Thảo, nơi đặt Trung tâm, những kiến thức về PCCC và CNCH sẽ được lan tỏa rộng hơn tới cộng đồng. Không chỉ là địa điểm học tập, thực hành, Trung tâm còn hướng tới trở thành một địa chỉ để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Qua đó, phường Ba Đình từng bước xây dựng ý thức phòng cháy từ mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra. Quan trọng hơn, tinh thần chủ động, trách nhiệm và tương trợ trong cộng đồng được phát huy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, trong đó phòng ngừa là chính, người dân là chủ thể và lực lượng tại chỗ là nền tảng trong công tác PCCC và CNCH.