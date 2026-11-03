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Thời sự Chính trị

Ông Phạm Ngọc Quỳnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

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Hương Thủy

ANTD.VN - Ông Phạm Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội.

Chiều 2-11, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (phiên không thường kỳ) để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đối với đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Với 34 năm công tác, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị trọng trách chủ chốt, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh đã được Ban Thường trực Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng ý giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.

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Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Ngọc Quỳnh (người thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa

Với số phiếu bầu đồng ý đạt 100% ở 3 lần bỏ phiếu, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh đã được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh cho biết, sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, luôn đoàn kết và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

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Từ khóa:

#Hội Nông dân thành phố Hà Nội

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