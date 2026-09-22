Quang Hải bất ngờ rời ĐT Việt Nam, lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

Ngày 22-9, ĐT Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Sau Thành Chung, Quang Hải là cái tên tiếp theo phải lỡ hẹn với giải đấu do vấn đề chấn thương.

Quang Hải gặp chấn thương ở cổ chân trái và không kịp hồi phục để góp mặt cùng đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1997 là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và giữ vai trò quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam thời gian qua.

Quang Hải (giữa) tạm chia tay ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Quang Hải vừa cùng ĐT Việt Nam bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh không thể tiếp tục đồng hành với đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay lập tức, HLV Kim Sang-sik đã quyết định gọi bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ của Becamex TP HCM. Minh Khoa sinh năm 2001 và từng là thành viên của U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tiền vệ này sau đó tiếp tục được triệu tập tham dự VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Minh Khoa cũng từng lên ĐT Việt Nam. Anh có lần đầu ra sân cho đội tuyển khi được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính trong chiến thắng 5-0 của Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc được triệu tập lần này giúp Minh Khoa có thêm cơ hội làm việc cùng đội tuyển và cạnh tranh vị trí ở tuyến giữa. Với HLV Kim Sang-sik, sự bổ sung này cũng mang đến thêm một phương án nhân sự trong bối cảnh Quang Hải không thể góp mặt.

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (giữa)

ĐT Việt Nam hiện đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23-9.

Sự vắng mặt của Quang Hải chắc chắn là tổn thất đáng chú ý với ĐT Việt Nam khi giải đấu đã cận kề. Dù vậy, việc Minh Khoa được triệu tập mang đến thêm một lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik, đồng thời mở ra cơ hội để tiền vệ của Becamex TP HCM tiếp tục khẳng định mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia.