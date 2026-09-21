Phim nối sóng “Lửa trắng” đối diện cái bóng ratings gần 8%

ANTD.VN - Sau khi “Lửa trắng” kết thúc, “Đội bóng nữ làng Xuân” được lựa chọn nối sóng trên VTV3 vào tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần. Tuy nhiên, việc tiếp quản khung giờ của một bộ phim vừa đạt rating 7,91% khiến bộ phim này khó tránh khỏi sự chú ý về lượng người xem.

“Lửa trắng” kết thúc sau 22 tập vào cuối tháng 8-2026. Theo báo cáo của VTV Ratings, trong tuần từ ngày 24 đến 28-8-2026, phim đạt tỷ suất người xem 7,91%, tương đương gần 5,8 triệu người xem mỗi phút. Với con số này thì “Lửa trắng” dẫn đầu bảng xếp hạng Ratings phim dài tập trên các kênh VTV trong tuần này. Thời lượng xem trung bình đạt 39,3 phút/người/lượt phát, trong khi tỷ lệ thời gian xem đạt 84%.

“Đội bóng nữ làng Xuân” mang màu sắc đời thường, khác với không khí hình sự của “Lửa trắng”

Đây là con số đáng chú ý ngay trước thời điểm phim “Đội bóng nữ làng Xuân” nối sóng khi "Lửa trắng" khép lại. Theo đó, bộ phim mới bắt đầu lên sóng từ ngày 3-9 vào 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. "Đội bóng nữ làng Xuân" thuộc dòng phim ngắn chất lượng cao miniseries được VTV giới thiệu là câu chuyện về những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình.

Nhân vật trung tâm của phim là Minh, cô gái 19 tuổi tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và muốn tìm cơ hội bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Trước sự phản đối của cha là ông Khiêm, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham gia một giải bóng đá phong trào. Trên hành trình đó, Minh có sự đồng hành của hai người bạn thân là Linh và Bá. Sau nhiều lần tìm kiếm, thuyết phục, đội bóng dần tập hợp được những thành viên đầu tiên. Tuy nhiên, đây không phải một đội bóng được xây dựng với mục tiêu hướng tới chức vô địch. Phim tập trung nhiều hơn vào câu chuyện của những người phụ nữ tham gia đội và những thay đổi họ trải qua khi cùng tập luyện, thi đấu.

Đội bóng tập hợp những phụ nữ ở nhiều độ tuổi, mỗi người mang một câu chuyện và hoàn cảnh riêng

Đội hình của làng Xuân gồm những phụ nữ ở nhiều độ tuổi, từ U30 đến U50, mỗi người có một hoàn cảnh và một vấn đề riêng. Đào từng có mối duyên không vui với bóng đá, Mỹ Dung luôn quan tâm đến vẻ ngoài và việc trở nên nổi bật, Tâm có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại mặc cảm về bản thân, hay chị Nga là người lớn tuổi nhất đội và cũng có những tự ti riêng về ngoại hình. Cùng với đó, các nhận vật như Yến, Loan...hợp lại tạo nên một tập thể có tính cách và hoàn cảnh rất khác nhau.

So với “Lửa trắng”, màu sắc của “Đội bóng nữ làng Xuân” có sự thay đổi rõ rệt. “Lửa trắng” thuộc dòng phim hình sự, xoay quanh cuộc chiến chống ma túy, các cuộc điều tra và những mối quan hệ giữa các nhân vật trong thế giới tội phạm. Câu chuyện được triển khai qua nhiều tình huống căng thẳng, tạo nhịp kể nhanh và liên tục đặt nhân vật vào những lựa chọn khó khăn. Trong khi đó, “Đội bóng nữ làng Xuân” đưa khán giả về một không gian đời thường hơn. Bóng đá trở thành điểm kết nối các nhân vật, còn những câu chuyện phía sau sân cỏ mới là phần nội dung chính. Những buổi tập, trận đấu và quá trình thành lập đội bóng được sử dụng để các nhân vật bộc lộ hoàn cảnh, tính cách cũng như những áp lực họ đang đối mặt trong gia đình và cuộc sống.

Phía VTV cho biết, những thước phim kết hợp bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Các nhân vật ban đầu đến với đội bóng vì những lý do khác nhau, nhưng trong quá trình tập luyện và thi đấu, họ dần tìm thấy sự tự tin, tình bạn và động lực thay đổi cuộc sống.

Sự khác biệt về đề tài khiến “Đội bóng nữ làng Xuân” không phải một sự tiếp nối về nội dung của “Lửa trắng”. Tuy nhiên, bộ phim vẫn phải tiếp quản đúng khung giờ mà tác phẩm phát sóng trước đó vừa để lại một lượng khán giả đáng kể.

Hiện VTV chưa công bố số liệu rating của “Đội bóng nữ làng Xuân” song với một bộ phim mới, việc xuất hiện ngay sau tác phẩm đạt gần 8% rating chắc chắn là áp lực không nhỏ. Phim cũng cần thêm thời gian để câu chuyện về đội bóng làng Xuân và những người phụ nữ trong đó tạo được dấu ấn riêng với khán giả.

“Lửa trắng” đã khép lại với một con số đáng chú ý trên bảng xếp hạng Ratings của VTV. Còn “Đội bóng nữ làng Xuân” đang bắt đầu hành trình của mình bằng một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc bộ phim có thể tạo được lượng khán giả ổn định trong những tuần tiếp theo sẽ là điều đáng chú ý khi các số liệu về tỷ suất người xem mới được công bố.