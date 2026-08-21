Philippines siết chặt quy định về vũ khí sau các vụ xả súng trường học

ANTD.VN - Cảnh sát Quốc gia Philippines ngày 21-8 cho biết sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh liên quan đến các loại vũ khí được cấp cho cảnh sát.

Tướng Jose Melencio Nartatez, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines, trả lời họp báo ngày 20-8-2026

"Chúng tôi yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải hết sức có trách nhiệm trong việc bảo quản vũ khí của mình, đặc biệt là khi không làm nhiệm vụ và ở nhà", Tướng Jose Melencio Nartatez, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ xả súng trường học trong năm nay, một số vụ liên quan đến súng được truy tìm nguồn gốc từ người thân của thủ phạm trong ngành cảnh sát, làm dấy lên lo ngại trong dư luận về an ninh vũ khí của cảnh sát.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục Philippines yêu cầu tất cả các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc tiến hành diễn tập các biện pháp đảm bảo an toàn trong nhà trường.

Theo hãng truyền thông địa phương Philstar, tất cả các trường công lập và tư thục trên cả nước đều được yêu cầu tổ chức cuộc diễn tập nhằm đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về các vụ xả súng trường học gần đây.

Các trường học phải xây dựng, xem xét hoặc cập nhật kế hoạch dự phòng trường học cho các sự cố tấn công và chia sẻ các kế hoạch đã được phê duyệt với các đơn vị chính quyền địa phương, cơ quan cảnh sát và hội phụ huynh - giáo viên của trường.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng trường học ngày 18-8-2026

Trong vụ xả súng tại trường trung học thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga ngày 18-8 vừa qua, một học sinh lớp 8 dùng súng ngắn Glock 9mm bắn một bạn học tử vong ngay trong lớp học. Sau đó, kẻ nổ súng chạy lên tầng khác tự sát bằng súng.

Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Jonvic Remulla cho biết, khẩu súng được sử dụng trong vụ việc thuộc sở hữu của bố học sinh gây ra vụ xả súng.

Ông này là nhân viên Cục Hải quan và có giấy phép mang theo vũ khí. Ngày xảy ra vụ việc, ông đã để súng trong xe của mình, và dùng chính chiếc xe này đưa con đến trường học.

Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết đã ghi nhận ít nhất 50 vụ việc liên quan đến trẻ em vi phạm pháp luật tại các trường học từ ngày 16-6 đến 19-8.

Cảnh sát cho biết các vụ việc bao gồm 26 vụ đe dọa đánh bom, 12 vụ đe dọa bắn súng, 4 vụ đâm chém, 4 vụ bắt giữ vì tàng trữ vũ khí trái phép, 2 vụ đe dọa giết người và hai vụ nổ súng.