Lừa đảo mạo danh qua tin nhắn iMessage ở Singapore gây thiệt hại 1,7 triệu USD

ANTD.VN - Cảnh sát Singapore ngày 20-8 cảnh báo về sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo qua iMessage. Kẻ lừa đảo giả mạo cơ quan chính phủ và các hãng chuyển phát nhanh khiến nạn nhân thiệt hại gần 1,7 triệu USD chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

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Theo thông báo của cảnh sát, đơn vị chống lừa đảo và tội phạm mạng đã ngăn chặn hơn 30.000 tài khoản Apple iMessage liên quan đến chiến dịch lừa đảo này.

Số tiền bị mất do các thủ đoạn này tăng hơn 80% chỉ trong vòng một tháng. Trước đó, ngày 5-8, cảnh sát cho biết từ ngày 24-6 đã ghi nhận ít nhất 251 trường hợp với tổng thiệt hại hơn 1,2 triệu USD.

Cảnh sát cũng phát hiện những thủ đoạn tương tự mạo danh các cơ quan chính phủ và các tổ chức tài chính.

Trong các trường hợp này, nạn nhân nhận được tin nhắn iMessage từ số điện thoại có mã vùng nước ngoài hoặc từ địa chỉ email gồm chuỗi ký tự ngẫu nhiên.

Nội dung tin nhắn mạo danh các hãng chuyển phát nhanh nổi tiếng hoặc cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính. Tin nhắn kèm đường link có giao diện giống URL thật và yêu cầu người nhận nhấp vào.

Trong một số trường hợp, bọn lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân trả lời "Y" hoặc "1" để xác nhận. Đây là cách để lừa nạn nhân vô hiệu hóa tính năng bảo mật của iMessage vốn chặn các liên kết lạ.

Sau khi nhấp vào, nạn nhân bị dẫn đến trang web giả mạo giống hệt trang chính thức và được yêu cầu trả khoản "phí nhỏ" để nhận bưu kiện hoặc nộp phạt.

Tại bước này, họ bị yêu cầu nhập thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP.

Sau đó, thẻ tín dụng bị thêm vào Google Pay, Apple Pay. Mã định danh ngân hàng bị cài trên thiết bị lạ và dùng để thực hiện giao dịch trái phép. Nhiều nạn nhân còn phát hiện tài khoản ngân hàng bị đăng nhập từ thiết bị lạ.

Cảnh sát Singapore khẳng định, các cơ quan chính phủ và hãng chuyển phát nhanh không sử dụng iMessage để liên lạc với người dân, khách hàng.

Cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng với tin nhắn iMessage lạ, chú ý các cảnh báo tin nhắn rác từ hệ thống.

Các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ tại Singapore cũng tăng mạnh. Năm 2025 ghi nhận 3.363 vụ, tăng hơn gấp đôi so với 1.504 vụ của năm 2024.