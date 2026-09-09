Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm 'thẳng thắn' về tình hình Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ trong bối cảnh Washington tăng cường nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga và Mỹ thảo luận thẳng thắn về xung đột Ukraine

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov ngày 7-9 cho biết cuộc trao đổi diễn ra "mang tính xây dựng và khá thẳng thắn".

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã đánh giá tích cực những nỗ lực hòa giải của phía Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình chiến sự tại Ukraine và kế hoạch của Nga trên chiến trường.

"Chúng tôi đã đưa ra phân tích khách quan và toàn diện về chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra, cũng như quan điểm chung của chúng tôi về những tiến triển tiềm năng trên chiến trường và việc đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch", ông Ushakov nói.

Ông Ushakov cũng cho biết ông Putin đã bác bỏ lo ngại việc Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công châu Âu, bao gồm các nước thành viên NATO trong tương lai. "Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng sẽ không có bất kỳ kế hoạch gây căng thẳng nào đối với châu Âu", ông Ushakov nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Alaska vào ngày 15-8-2025 (Ảnh: AP)

Phía Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc điện đàm. Tuy nhiên, điện Kremlin cho biết trong điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh mong muốn sớm chấm dứt xung đột, qua đó mở ra triển vọng khôi phục đầy đủ quan hệ giữa Mỹ và Nga, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi hai đặc phái viên của ông Trump là ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff có các cuộc gặp riêng với ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mục tiêu là thảo luận về "đề xuất chấm dứt chiến tranh" mà ông Trump đề cập.

Ông Ushakov cho biết ông Putin và ông Trump đã trao đổi quan điểm về kết quả các chuyến thăm này, trong đó có một số "ý tưởng rất hay và đáng giá" đã được đưa ra.

Về phía Ukraine, sau cuộc gặp hôm 6-9, ông Zelensky cảm ơn ông Trump vì đã cử các đặc phái viên Mỹ đến Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

"Việc phái đoàn đến gặp chúng tôi là rất quan trọng. Đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là phải làm mọi thứ để cuộc chiến này kết thúc", ông Zelensky nói.