Mỹ cử đặc phái viên tới Nga và Ukraine với kế hoạch mới nhằm 'chấm dứt chiến tranh'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Matxcơva và Kiev, mang theo một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm.

Ông Trump cho biết các đặc phái viên Mỹ mang theo "đề xuất để chấm dứt chiến tranh" ở Ukraine

Theo kế hoạch được truyền thông Mỹ công bố, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mat xcơva ngày 5-9 (giờ địa phương), sau đó tới Kiev vào ngày 6-9 để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phía Ukraine đã xác nhận lịch trình tại Kiev, trong khi Điện Kremlin chưa chính thức thông báo về cuộc gặp ở Matxcơva.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết hai đặc phái viên được giao nhiệm vụ đánh giá khả năng đạt tiến triển trong đàm phán.

Ông Trump nói Washington đã có “một ý tưởng cho hòa bình”, nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể hoặc cho biết kế hoạch có đề cập việc Ukraine nhượng lãnh thổ hay không.

"Tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhà đàm phán xuất sắc. Họ đã làm rất tốt công việc của mình, và chúng tôi đã cử họ đến để xem liệu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận nào đó hay không. Và có thể có cơ hội tốt để chúng ta làm được điều đó. Họ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh" - ông Trump nói.

Hai đặc phái viên Witkoff và Kushner đã nhiều lần đến Matxcơva trước đây

Steve Witkoff là doanh nhân thân cận với Tổng thống Trump, còn Jared Kushner là con rể của ông Trump. Cả hai từng tham gia các hoạt động ngoại giao liên quan xung đột tại Gaza và Iran, đồng thời nhiều lần tới Matxcơva trong những nỗ lực hòa giải trước đây.

Đây sẽ là chuyến thăm Kiev đầu tiên của họ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tiến hành không kích trong thời gian các đặc phái viên Mỹ thực hiện chuyến đi, đồng thời đề nghị Nga có động thái tương tự.

Theo ông Zelensky, việc tạm dừng các cuộc tập kích sẽ tạo điều kiện an toàn và thuận lợi cho hoạt động ngoại giao.

Nỗ lực hòa giải mới diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa.

Ngay trước thông báo của Tổng thống Trump, một UAV của Nga đã đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine tại trung tâm Kiev. Đây là lần đầu tiên trụ sở cơ quan này bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy trước đây chưa tạo được đột phá, chủ yếu do hai bên vẫn còn khác biệt lớn về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và các điều kiện ngừng bắn.

Nga nhiều lần nhấn mạnh một thỏa thuận lâu dài không thể đạt được nếu vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết, trong khi Ukraine phản đối mọi giải pháp được áp đặt mà không bảo đảm chủ quyền và an ninh của nước này.