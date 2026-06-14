Ông Trump thông báo về ngày ký kết thỏa thuận hòa bình với Iran, Tehran phản ứng ra sao?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social rằng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết vào ngày 14-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hai quốc gia này đã tham gia các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian trong hơn 2 tháng sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 4.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2-2026. Tehran đã đáp trả bằng những cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ và đóng cửa eo biển Hormuz, nơi có khoảng 1/4 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.

“Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết vào ngày mai, và ngay sau khi được ký kết, eo biển Hormuz sẽ MỞ CỬA CHO TẤT CẢ”, ông Trump cho biết hôm 13-6.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng thỏa thuận sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân “thông qua mua bán, phát triển hoặc bất kỳ hình thức mua sắm nào khác”. Tehran đã nhiều lần phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Trump nói rằng “sẽ không có trao đổi về tiền”, ngụ ý rằng Mỹ sẽ không giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran. Ông cũng tuyên bố rằng, “vào thời điểm thích hợp”, Mỹ sẽ tiếp quản kho uranium làm giàu của Iran để “pha loãng và phá hủy nó, dù là ở Iran hay ở Mỹ”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 13-6 cũng cho biết, việc hoàn tất thỏa thuận “có thể sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới”. Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trước đó cùng ngày nói rằng việc ký kết thỏa thuận “sẽ không diễn ra vào ngày mai”.

“Không loại trừ khả năng việc ký kết có thể diễn ra trong những ngày tới”, ông Baghaei nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, bản ghi nhớ hiện đang được soạn thảo sẽ chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran và “vấn đề hạt nhân sẽ không được đề cập”.

Trước đó, ông Baghaei nói rằng bản ghi nhớ sẽ cho hai bên 60 ngày để đàm phán về tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm việc chấm dứt các hoạt động của Israel tại Lebanon. Nhà ngoại giao Iran cáo buộc Israel tìm cách phá hoại thỏa thuận.