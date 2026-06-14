Nữ ứng cử viên đáng gờm của cuộc bầu cử Tổng thống Peru

ANTD.VN - Năm 1994, nhà lãnh đạo Peru Alberto Fujimori ngỏ ý trao cho cô con gái Keiko một vị trí quan trọng: Đệ nhất phu nhân. Trong bối cảnh cha mẹ sắp ly hôn, Keiko Fujimori (19 tuổi) đã chấp nhận lời đề nghị đó. Hiện giờ, người phụ nữ ấy vẫn đang dấn thân trên chính trường với cuộc tranh cử Tổng thống lần thứ tư.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, Peru đã chứng kiến bà Keiko Fujimori trưởng thành từ một thiếu nữ sôi nổi từng “sơn màu hồng” cho Phủ Tổng thống thành một nhà lãnh đạo đối lập đáng gờm, người đứng đầu đảng quyền lực nhất đất nước.



Nữ chính trị gia 50 tuổi này được đánh giá là một nhân tố hiếm hoi ổn định trong nền chính trị đầy biến động của Peru, giúp lật đổ hết đối thủ này đến đối thủ khác, đồng thời đưa các đồng minh vào các vị trí quan trọng trong chính phủ. Tuy nhiên, việc giành được chức Tổng thống với bà lại có phần khó khăn hơn. Mặc dù đã tranh cử chức vụ cao nhất trong 3 cuộc bầu cử trước đó (năm 2011, 2016 và 2021), bà Keiko đều thất bại trong vòng bầu cử thứ hai trước các ứng cử viên ít được biết đến hơn.

Bà Keiko Fujimori sẽ tranh cử Tổng thống Peru vòng 2 vào ngày 14-6

Trước đó, người thừa kế của chủ nghĩa Fujimor đã trở thành nữ nghị sĩ vào năm 2000, thành lập đảng Fuerza Popular (Lực lượng Nhân dân) và phải ngồi tù 13 tháng trong khi bị điều tra về tội tham nhũng và cáo buộc nhận tiền từ công ty xây dựng Odebrecht để tài trợ cho các chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình - một cáo buộc mà bà đã nhiều lần phủ nhận.



Năm 2026, có thể mọi chuyện sẽ thay đổi khi bà Keiko Fujimori đang có lợi thế để giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 14-6. Kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 12-4 đã tốt hơn mong đợi. Các cuộc thăm dò trong hầu hết thời gian tranh cử đều cho thấy bà Keiko đều dẫn trước đối thủ cánh tả Roberto Sanchez. Tuy nhiên, với việc 2 đối thủ vẫn đang bám sát nhau, cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai này có thể nghiêng về bất kỳ bên nào.

Không giống như cha mình, một người bị cuốn vào chính trường nhờ sự ủng hộ của những người nhập cư Nhật Bản, Keiko được nuôi dưỡng trong điều kiện tương đối đặc quyền. Bà học đại học ở Mỹ, lấy bằng quản trị kinh doanh, kết hôn với người yêu thời đại học của mình - một doanh nhân người Mỹ gốc Ý (họ ly hôn năm 2022). Sau khi chính phủ của cha bà sụp đổ vào đầu thế kỷ 21, bà Keiko thừa hưởng phong trào dân túy cánh hữu tuy nhỏ nhưng trung thành của ông.



Nhiều người Peru cho rằng, cha của bà (đã qua đời năm 2024) là người đã chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và dập tắt cuộc nổi dậy cánh tả đã gây khó khăn cho đất nước trong thời gian dài. “Tôi sẽ luôn bỏ phiếu cho Keiko. Tại sao? Bởi vì Fujimori là vị Tổng thống tốt nhất mà Peru từng có” - bà Lorena Aviles, một bà nội trợ 58 tuổi, nói.

Những người đã quyết định ủng hộ bà Keiko Fujimori trong lần tranh cử thứ tư nói rằng, lần này bà đã chuẩn bị tốt hơn và có vị thế tốt hơn để tập hợp một đội ngũ chính phủ sẽ khôi phục niềm tin rất cần thiết của các nhà đầu tư. Sự gia tăng tội phạm bạo lực trong những năm gần đây đã thúc đẩy nhu cầu về kiểu lãnh đạo cứng rắn mà bà đã hứa hẹn từ lâu. “Bà Keiko Fujimori đã cam kết tôn trọng Hiến pháp, cam kết cầm quyền trong nhiệm kỳ do luật định, đề xuất một nền kinh tế thị trường, thu hút đầu tư tư nhân, tôn trọng các quyền tự do và cam kết giải quyết một chương trình nghị sự - một chương trình nghị sự xã hội to lớn và một khoản nợ xã hội hoàn toàn đang tồn đọng ở Peru” - ông Rafael Belaúnde, người đã tranh cử trong vòng bỏ phiếu đầu tiên năm 2026 với tư cách đại diện đảng Libertad Popular (Tự do Nhân dân) nói.

Bà Keiko cũng được cho là có được điều mà ông Roberto Sanchez không có, đó là sự bền vững chính trị. Đảng của bà vẫn là một thế lực mạnh mẽ trong chính trường Peru, điều này có thể giúp nhiệm kỳ Tổng thống của bà tránh được sự phản đối từ Quốc hội.



“Nếu bà ấy thắng, Peru sẽ có Tổng thống cho đến năm 2031. Ở một quốc gia nơi có rất nhiều Tổng thống bị luận tội, bà ấy là người duy nhất có đủ quyền lực để hoàn thành nhiệm kỳ của mình” - nhà khoa học chính trị Mauricio Zavaleta nói.