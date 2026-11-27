ANTD.VN - Một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài sản phẩm để giới thiệu có thể là điểm bắt đầu của việc bán hàng trực tuyến. Nhưng với những tiểu thương lớn tuổi vốn quen bán hàng tại chợ, để biến lượt xem thành đơn hàng và hoàn tất việc giao hàng lại là một quá trình không đơn giản.

Ông chú lớn tuổi tập tạo đơn trên điện thoại, shipper, nhân viên kinh doanh trẻ chưa từng bán hàng online tìm cách xử lý tình huống trong phiên livestream. Không ai biết hết mọi thứ từ đầu, nhưng khi cùng bắt tay làm, những cách giải quyết dần xuất hiện.

Với ông Trần Quang Sĩ, tiểu thương kinh doanh đầm dạ hội tại chợ Từ Đức, TP.HCM, bán hàng qua livestream mở ra một cách tiếp cận khách hàng mới.

Ông chú "mái tóc điểm kim tuyến" nhiệt tình giới thiệu từng mẫu váy đầm trong phiên livestream

Nhưng phía sau những buổi phát trực tiếp vui vẻ là nhiều thao tác ông chưa quen: nhận diện người chốt đơn, trao đổi với khách qua tin nhắn, tạo đơn và quản lý thông tin người mua.

"Ban đầu, việc tạo đơn đối với tôi rất khó. Người ta thấy thương chú lớn tuổi bán hàng nên mua ủng hộ, mà 5-6 người cùng mua tôi cũng không biết cách để chốt", ông Sĩ vui vẻ kể.

Đây cũng là lúc đội ngũ nhân viên J&T Express tại Thủ Đức bắt đầu hỗ trợ ông làm quen với quy trình bán hàng trực tuyến. Trong tháng đầu tiên, nhân viên trực tiếp hướng dẫn từ cách sử dụng phần mềm chốt đơn đến thao tác tạo đơn trên ứng dụng vận chuyển, đồng thời hỗ trợ những tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng.

Tuy nhiên, có nhiều tình huống mà ngay cả nhân viên cũng chưa gặp như làm thế nào để xác định đúng người mua, tránh nhầm lẫn khi xử lý đơn. Tất Gia Vinh, nhân viên bộ phận kinh doanh đơn ngoài sàn của J&T Express tại Thủ Đức cho biết, anh đã tìm đến những cửa hàng bán livestream để hỏi cách giải quyết, sau đó hướng dẫn lại cho những người bán như ông Sĩ.

Từ một người còn lạ lẫm với livestream, nay ông Sĩ đã có thể "duyên dáng" chốt cả chục, thậm chí cả trăm chiếc váy đầm trong phiên live đắt khách.

Ở các chợ truyền thống, không phải người bán nào cũng có sẵn kỹ năng để vận hành một cửa hàng trực tuyến. Chuyển sang livestream có thể là một quyết định đầy hào hứng, nhưng những bước tiếp theo như chốt đơn, quản lý thông tin, đóng gói và giao hàng đôi khi khiến người bán e ngại.

Ông Sĩ chia sẻ: "Mình muốn làm gương cho con cháu rằng dù tuổi đã lớn, mình vẫn có thể học hỏi, ứng dụng công nghệ để thay đổi. Hy vọng câu chuyện của mình cũng truyền động lực cho các tiểu thương khác, cứ mạnh dạn tìm cách, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ có đường đi".

Anh Tiêu Hữu Nghi, trưởng nhóm kinh doanh đơn ngoài sàn của J&T Express tại khu vực Thủ Đức chia sẻ, trong quá trình tiếp cận khách hàng tại địa bàn, đội ngũ nhân viên nhận thấy nhu cầu ở những người bán hàng truyền thống muốn mở rộng hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội.

Từ đầu năm 2026, đội ngũ kinh doanh của J&T Express khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm hiểu nhóm tiểu thương có nhu cầu chuyển sang bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream, để hỗ trợ họ từng bước làm quen với phương thức vận hành mới.

Đến nay, ông Sĩ đã thích nghi với phương thức kinh doanh mới, xây dựng được đội ngũ hỗ trợ livestream của riêng mình và gửi đơn hàng qua J&T Express.

"Cứ đi rồi có đường, tôi muốn các anh chị em tiểu thương khác cũng mạnh dạn thay đổi" - lời nhắn nhủ của ông chú bán đầm ở chợ Từ Đức đến những người cùng nghề. Với những người còn ngần ngại vì tuổi tác, vì chưa quen công nghệ hay chưa biết cách tổ chức đơn hàng, hành trình ấy có thể sẽ dễ dàng hơn khi có những đơn vị dịch vụ sẵn sàng hỗ trợ từ những việc cụ thể nhất.

Đôi khi, con đường mới không hiện ra ngay khi bắt đầu. Nhưng cứ bước đi, cứ thử và có người đồng hành, người kinh doanh có thể tìm thấy cách để tiếp tục, ông Sĩ chia sẻ.