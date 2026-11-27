ANTD.VN - Hoa Kỳ kết luận sơ bộ không có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (CORE) được sản xuất tại Indonesia sử dụng thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam.

Không có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (CORE) được sản xuất tại Indonesia sử dụng thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo Kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với một số sản phẩm thép chống ăn mòn (CORE) được hoàn thiện tại Indonesia, sử dụng thép cán nguội (CRS) sản xuất tại Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Theo đó, DOC sơ bộ kết luận rằng các sản phẩm thép chống ăn mòn được hoàn thiện tại Indonesia sử dụng thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam không lẩn tránh các biện pháp CBPG và CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/12/2025, DOC đã công bố các lệnh áp thuế CBPG và thuế CTC đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 25 tháng 3 năm 2026, căn cứ Mục 781(b) của Đạo luật Thuế quan năm 1930 của Hoa Kỳ (đã được sửa đổi, bổ sung), DOC khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG và CTC nhằm xác định liệu sản phẩm thép chống ăn mòn được hoàn thiện tại Indonesia sử dụng thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang Hoa Kỳ có lẩn tránh các biện pháp CBPG và CTC đang áp dụng đối với Việt Nam nêu trên hay không, từ đó xem xét việc đưa các sản phẩm này vào phạm vi áp dụng của các lệnh áp thuế hiện hành.

Thời kỳ điều tra từ 01/01 đến 31/12/2025.

Trên cơ sở thông tin thu thập được và kết quả phân tích trong quá trình điều tra, DOC sơ bộ xác định rằng các sản phẩm thép chống ăn mòn được hoàn thiện tại Indonesia sử dụng thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ, không lẩn tránh các lệnh áp thuế CBPG và CTC đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam.

Đáng chú ý, kết luận sơ bộ không có hành vi lẩn tránh của DOC được đưa ra trên phạm vi toàn quốc đối với Indonesia, thay vì chỉ giới hạn đối với từng doanh nghiệp tham gia trả lời bản câu hỏi điều tra. Theo đó, tại giai đoạn sơ bộ, DOC không xác định việc mở rộng phạm vi áp dụng các lệnh áp thuế CBPG và CTC hiện hành đối với sản phẩm thép chống ăn mòn của Việt Nam sang các sản phẩm thuộc phạm vi vụ việc điều tra chống lẩn tránh này.

Đây là Kết quả sơ bộ tích cực đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép cán nguội của Việt Nam có hoạt động cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất thép chống ăn mòn tại Indonesia. Kết quả này có ý nghĩa đối với việc duy trì chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất và thương mại giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực thép.

“Tuy nhiên, đây mới là Kết luận sơ bộ và DOC vẫn tiếp tục tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết trước khi ban hành Kết luận cuối cùng”- Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, Kết luận sơ bộ này không làm thay đổi các lệnh áp thuế CBPG và CTC hiện hành của Hoa Kỳ đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong giai đoạn tiếp theo của vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép của Việt Nam cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc; chủ động phối hợp với các đối tác sản xuất, xuất khẩu tại Indonesia trong quá trình DOC tiến hành thẩm tra; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, hoạt động sản xuất và giao dịch thương mại;

Nghiên cứu nội dung lập luận và ý kiến bình luận bằng văn bản và tham dự phiên điều trần (nếu có); Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ việc.