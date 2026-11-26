ANTD.VN - Từ 15h hôm nay (26/11), giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức giảm thấp hơn các lần gần đây.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu 1.400 đồng/lít với xăng sinh học; 500 đồng/lít với dầu diezel và 1.000 đồng/kg.

Cùng với việc trích lập quỹ bình ổn giá, giá các mặt hàng xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít và dầu madút 180CST 3,5S không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg.