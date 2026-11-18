ANTD.VN - Từ ngày 21 đến 23/11/2026, Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh sẽ diễn ra tại khu vực sân Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, với 32 gian hàng của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đặc sản Hà Tĩnh sẽ được giới thiệu tại Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh

Bên cạnh hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm, chương trình còn tổ chức livestream cam Hà Tĩnh ngay tại vùng trồng, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng số.

Đây cũng là một trong những hoạt động đầu tiên được triển khai nhằm cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030, thông qua việc hỗ trợ kết nối sản xuất với tiêu dùng, mở rộng đầu ra cho hàng hóa trong nước và tạo thêm cơ hội để sản phẩm Việt tiếp cận thị trường.

Tại sự kiện, 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ giới thiệu, bán hàng tại 32 gian hàng, với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và hàng hóa có tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh. Không chỉ là dịp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, hoạt động này còn tạo điều kiện để các đơn vị trực tiếp nắm bắt thị hiếu, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Đáng chú ý, chương trình dành một hoạt động riêng để giới thiệu cam Hà Tĩnh thông qua hình thức livestream ngay tại vườn cam xã Hương Đô. Phiên livestream dự kiến diễn ra từ 13h đến 17h ngày 21/11, với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Việc đưa phiên livestream về tận vùng trồng giúp người tiêu dùng có thêm thông tin trực quan về sản phẩm và nơi sản xuất, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa người trồng cam với khách hàng. Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, cam Hà Tĩnh có cơ hội tiếp cận người mua ngoài địa bàn tỉnh, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản địa phương.

Cùng với các hoạt động kết nối bán hàng, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ bố trí gian hàng giới thiệu và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt VietQRPay. Hoạt động này góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử, từng bước đưa phương thức giao dịch hiện đại vào hoạt động mua bán hàng hóa.

Từ kết nối trực tiếp tại các gian hàng đến bán hàng trên nền tảng số, Ngày hội tạo thêm những kênh tiếp cận thị trường cho sản phẩm địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng đầu ra. Đây cũng là cách đưa định hướng phát triển thị trường trong nước, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt của Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” vào những hoạt động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường