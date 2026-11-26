Liên danh VTS do Viettel và Singtel cùng các đối tác ký kết khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam – Thái Lan – Singapore

Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ, có băng thông lớn nhất và đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Về quy mô kỹ thuật, toàn tuyến cáp quang biển VTS (Việt Nam – Thái Lan – Singapore) dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2030. Riêng trục Việt Nam – Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Nhờ đi thẳng, VTS là tuyến ngắn nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore. Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, thời gian dữ liệu truyền đi và quay về giữa hai nước, gọi là độ trễ, dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Độ trễ thấp giúp các ứng dụng như giao dịch tài chính hay trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động liền mạch hơn. Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính chôn sâu 3 m, so với 1–1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do đánh bắt và thả neo tàu, nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp biển.

Đáng chú ý, ở những tuyến cáp trước đây, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn và sử dụng dung lượng có sẵn, còn với với VTS, Viettel, khởi xướng dự án, cùng Singtel ký kết Biên bản ghi nhớ tháng 4/2024, và Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi – những quyết định then chốt xác định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống.

Với nền móng đó, dự án tiếp tục mở rộng với sự tham gia của AIS từ Thái Lan - cùng VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Với vai trò quyết định, lần đầu tiên Việt Nam làm chủ một tuyến cáp quốc tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác quốc tế. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: "Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS”.

Đánh giá về hướng đi này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh tại sự kiện: "Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài".

Việc làm chủ tuyến cáp còn tạo lợi thế trực tiếp cho địa phương. Đây là lợi thế để thành phố thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ tài chính số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số của khu vực.

Tuyến cáp VTS bổ sung một hướng kết nối quốc tế mới đi thẳng Singapore, trung tâm trung chuyển dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời có nhánh sang Thái Lan. Thêm một hướng đi giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu. Khi một tuyến gặp sự cố, lưu lượng chuyển sang tuyến khác, giữ cho dịch vụ internet, ngân hàng và doanh nghiệp ít bị gián đoạn.

Về phía đối tác, ông Keith Leong – Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel, cho rằng việc mở thêm hướng kết nối cũng quan trọng như tăng dung lượng: "Xây dựng những tuyến mới giúp dữ liệu vẫn lưu thông ổn định ngay cả khi các kết nối hiện có bị gián đoạn. Với quy mô 2.500 km và dung lượng thiết kế 600 Tbps, tuyến cáp VTS quy tụ thế mạnh của các nhà mạng trong khu vực để phục vụ giai đoạn phát triển số tiếp theo của Đông Nam Á".