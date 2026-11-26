ANTD.VN - Đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi được kỳ vọng sẽ bịt kín các kẽ hở trong việc thành lập doanh nghiệp.

Phải xác thực VNeID khi thành lập doanh nghiệp

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020, Bộ Tài chính cho biết, việc đơn giản hóa tối đa thủ tục gia nhập thị trường theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư đã bị một số đối tượng lợi dụng để thành lập doanh nghiệp ảo để buôn lậu, trốn thuế.

Thực tế cũng phát sinh tình trạng giả mạo giấy tờ tùy thân, sử dụng thông tin của người khác hoặc thuê, nhờ người đứng tên đại diện theo pháp luật để trốn tránh trách nhiệm. Dù việc kết nối, đối soát dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai, quá trình xử lý các trường hợp mạo danh vẫn còn một số vướng mắc kỹ thuật và pháp lý.

Đáng chú ý, có trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm giúp người đại diện ban đầu không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp, từ đó được hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

Trước thực trạng này, tại hồ sơ chính sách Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu luật hóa việc đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng VNeID để xác thực điện tử, tránh tình trạng mạo danh khi thành lập doanh nghiệp.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đề xuất nghiên cứu hạn chế có thời hạn quyền thành lập pháp nhân mới, quyền quản lý doanh nghiệp đối với cá nhân trực tiếp gây ra vi phạm về thuế, tín dụng...

Nhóm cá nhân có thể thuộc diện xem xét hạn chế gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp gây ra vi phạm.

Sẽ bịt những kẽ hở có thể lợi dụng thành lập doanh nghiệp ma

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định này nhằm gắn trách nhiệm của cá nhân với những hậu quả kinh tế do doanh nghiệp mình thành lập gây ra, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để tái diễn hành vi vi phạm.

Quy định không nhằm hạn chế quyền kinh doanh một cách hành chính mà hướng tới thiết lập cơ chế sàng lọc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư, chủ nợ và các chủ thể liên quan. Đồng thời, cần có cơ chế khôi phục quyền thành lập doanh nghiệp sau khi cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ, bảo đảm phù hợp với quyền tự do kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu cơ chế góp vốn, thay đổi vốn điều lệ bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; xử lý trường hợp không góp đủ vốn điều lệ sau thời hạn cam kết, kể cả trường hợp vốn điều lệ bằng 0.

Dự thảo cũng cần làm rõ các loại tài sản được sử dụng để góp vốn, trong đó có cổ phần, phần vốn góp, cũng như quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên khi sử dụng những tài sản này để góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Bộ Tài chính đề xuất quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về điều kiện đặt trụ sở chính, đặc biệt đối với văn phòng chia sẻ và nhà chung cư không có chức năng thương mại, nhằm tránh trục lợi, bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư.

Đồng thời, phân biệt địa chỉ diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh với địa chỉ liên hệ để phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh mới như trạm sạc, tủ bán hàng tự động, kinh doanh trên môi trường điện tử thông qua kho bán hàng.

Đơn giản hóa thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bộ Tài chính cũng muốn hoàn thiện cơ chế tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân luồng rủi ro và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với việc tạm ngừng kinh doanh, cơ quan này đề xuất luật hóa quy định về thời hạn tạm ngừng liên tiếp tối đa, nghĩa vụ thông báo tiếp tục kinh doanh và hệ quả pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ. Mục tiêu là tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và ổn định để thực hiện.

Về giải thể doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên điều kiện hiện hành, đó là doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.

Tuy nhiên, Bộ đề xuất nghiên cứu cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình giải thể thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan có thẩm quyền khác. Không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có.

Bộ cũng đề xuất thiết lập cơ chế giải thể rút gọn đối với doanh nghiệp đáp ứng một số tiêu chí cụ thể, được xác định trên cơ sở đối chiếu, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan. Những doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí sẽ thực hiện theo quy trình giải thể thông thường. Tiêu chí và trình tự thực hiện sẽ do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đơn giản hóa thủ tục, Bộ Tài chính cũng đề xuất hoàn thiện quy định về trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong quá trình giải thể nhằm tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, Nhà nước, chủ nợ và bên thứ ba.

Theo kế hoạch được Bộ Tài chính đề xuất, dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2027 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2028.