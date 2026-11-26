ANTD.VN - Sau hơn 3 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT SCB, ông Phan Đình Điền trở lại Agribank với vai trò Thành viên Hội đồng thành viên.

Sáng ngày 25/11/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phan Đình Điền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Theo Quyết định của Thống đốc NHNN được ông Đỗ Trọng Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố, ông Phan Đình Điền sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank kể từ ngày 23/11/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Đình Điền

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn ghi nhận những đóng góp của ông Điền trong thời gian được phân công thực hiện nhiệm vụ tại SCB, đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm lần này vừa nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Agribank.

Phó Thống đốc đề nghị trên cương vị mới, ông Phan Đình Điền nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động toàn hệ thống, phát huy kinh nghiệm quản lý, điều hành tại Agribank và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia tái cơ cấu SCB; cùng tập thể Hội đồng thành viên thực hiện tốt chức năng quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban Điều hành; chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm Agribank phát triển an toàn, bền vững.

Ông Phan Đình Điền có hơn 32 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, trong đó gần 30 năm công tác tại Agribank trước khi được điều động sang SCB vào tháng 9/2023.

Trong quá trình làm việc tại Agribank, ông Điền từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng Agribank tại TP.HCM.

Ngày 15/8/2023, ông Phan Đình Điền được Thống đốc NHNN bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Agribank với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng sau, NHNN lại chỉ định ông Điền thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐTV Agribank để giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB, thay ông Vũ Anh Đức kể từ ngày 22/9/2023.

Trong một diễn biến liên quan, ông Phạm Quang Tiến, Tổng Giám đốc SCB cũng vừa được NHNN bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này thay cho ông Điền.

Trước khi gia nhập SCB, ông Phạm Quang Tiến từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM.

Biến động nhân sự cấp cao tại SCB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này đã trải qua hơn 3 năm tái cơ cấu sau khi được NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt (tháng 10/2022). NHNN sau đó đã chỉ định một số nhân sự có kinh nghiệm từ các ngân hàng thương mại nhà nước tham gia bộ máy quản trị, điều hành nhà băng này.