ANTD.VN - Đông Sơn Holdings lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về 350 tỷ đồng để phục vụ thương vụ nhận chuyển nhượng bất động sản tại số 7 phố Cao Bá Quát, Hà Nội.

Hội đồng quản trị CTCP Đông Sơn Holdings (HoSE: DSH) vừa thông qua loạt nội dung điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phê duyệt kế hoạch thu xếp nguồn vốn để nhận chuyển nhượng bất động sản tại Hà Nội.

Tài sản mục tiêu nằm tại số 7 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình, được doanh nghiệp dự kiến sử dụng làm văn phòng và trụ sở làm việc.

Theo phương án điều chỉnh, toàn bộ 350 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được dành cho thương vụ này. Thời hạn ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức và thanh toán cũng được gia hạn, từ ngày 31/12/2026 sang chậm nhất ngày 28/2/2027.

Đông Sơn Holdings dự kiến huy động 350 tỷ đồng thâu tóm 'đất vàng' trung tâm Hà Nội.

Về kế hoạch phát hành, Đông Sơn Holdings điều chỉnh hồ sơ trên cơ sở số cổ phiếu đang lưu hành đã tăng từ 35 triệu lên gần 39,2 triệu đơn vị, sau đợt trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua vẫn được giữ ở mức 2:1,7857. Theo đó, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,7857 cổ phiếu mới. Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 35 triệu cổ phiếu, tương đương 89,3% lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, tổng số cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên khoảng 74,2 triệu đơn vị, đưa vốn điều lệ từ gần 392 tỷ đồng lên 742 tỷ đồng.

Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2026 - quý I/2027. Tuy nhiên, thời gian giải ngân nguồn vốn được rút ngắn, tập trung trong quý I/2027 thay vì kéo dài đến quý II/2027 như kế hoạch trước đó.

Hồ sơ chào bán cũng cung cấp thêm thông tin về quá trình thực hiện thương vụ. Cụ thể, doanh nghiệp đã ký hợp đồng đặt cọc với ông Vũ Hoàng Anh ngày 30/9/2026, sau đó ký phụ lục hợp đồng vào ngày 2/11/2026. Bất động sản này được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thẩm định giá theo chứng thư phát hành ngày 11/9/2026.

Không chỉ trông chờ vào nguồn tiền từ đợt phát hành cổ phiếu, Đông Sơn Holdings còn xây dựng phương án tài chính thay thế trong trường hợp vốn huy động chưa được giải ngân đúng tiến độ hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo thứ tự ưu tiên, doanh nghiệp sẽ sử dụng 63,4 tỷ đồng tiền và tương đương tiền hiện có; tiếp đến là chuyển nhượng 9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định, dự kiến thu về 101,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thu hồi 44 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Nếu các nguồn vốn trên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, Đông Sơn Holdings sẽ tính đến phương án vay ngân hàng với hạn mức tối đa 250 tỷ đồng.

Tổng cộng, các nguồn vốn dự phòng có thể thu xếp lên tới 459,1 tỷ đồng, trong đó 209,1 tỷ đồng đến từ nguồn lực tài chính hiện có và 250 tỷ đồng từ vốn vay.

Liên quan đến phương án tín dụng, hồ sơ chào bán ghi nhận văn bản ngày 3/11/2026 của BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình về định hướng cấp tín dụng cho Đông Sơn Holdings.

Việc đồng thời chuẩn bị nhiều kênh huy động vốn cho thấy doanh nghiệp đang chủ động bảo đảm nguồn tiền cho thương vụ, hạn chế rủi ro chậm tiến độ nếu đợt phát hành cổ phiếu không đạt kết quả như kỳ vọng. Đáng chú ý, thời hạn hoàn tất giao dịch đã được lùi đến cuối tháng 2/2027.