ANTD.VN - Sau khi Phát Đạt chi hơn 10.000 tỷ đồng để tham gia phát triển Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm và phát sinh dư nợ vay hàng nghìn tỷ đồng, dự án tiếp tục đối mặt với yêu cầu rà soát lại nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo kết quả kiểm toán, tiền sử dụng đất có thể tăng thêm 3.647,7 tỷ đồng

Theo báo cáo công khai kết quả kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của TP.HCM được công bố hồi đầu tháng 10/2026, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra chọn mẫu hồ sơ giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu phức hợp Thông minh – Thủ Thiêm Eco Smart City, thuộc Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một trong những vấn đề được cơ quan kiểm toán chỉ ra là dữ liệu lãi suất sử dụng để xác định tỷ lệ chiết khấu trong phương án tính giá đất của dự án.

Cụ thể, qua kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy một số ngân hàng cung cấp mức lãi suất có dấu hiệu chưa phản ánh đúng mặt bằng thực tế. Trong đó, lãi suất của VietinBank được xác định ở mức 11,083%, còn Ngân hàng Dầu khí ở mức 11,325%.

Phối cảnh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Sau khi thu thập dữ liệu về lãi suất bình quân thực tế trong hai năm 2021-2022, cơ quan kiểm toán xác định lại tỷ lệ chiết khấu ở mức 9,175%.

Đáng chú ý, khi áp dụng tỷ lệ chiết khấu mới và giữ nguyên các yếu tố còn lại trong phương án xác định giá đất đã được phê duyệt, tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của dự án tăng thêm 3.647,7 tỷ đồng.

Như vậy, đây có thể trở thành một khoản chi phí đáng kể mà chủ đầu tư phải tính đến trong quá trình hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án.

Không chỉ vấn đề lãi suất, Kiểm toán Nhà nước còn phát hiện những điểm chưa bảo đảm độ tin cậy trong dữ liệu giá bán căn hộ được sử dụng để xác định doanh thu phát triển dự án.

Cụ thể, một số phiếu thu thập thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 1 có dấu hiệu bất hợp lý về thời điểm. Phiếu được đóng dấu cung cấp thông tin ngày 19/10/2022, trong khi hợp đồng công chứng liên quan lại được lập từ ngày 20/6/2022.

Từ những vấn đề trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội đồng thẩm định giá kiểm tra, rà soát dữ liệu giá bán hàng hóa, căn hộ để tính toán doanh thu phát triển của dự án. Trên cơ sở đó, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt lại giá đất cụ thể và xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nếu được xác định lại theo kết quả rà soát, nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án có thể tiếp tục thay đổi so với phương án đã được phê duyệt trước đó.

Nghĩa vụ nhà ở xã hội vẫn chưa được xác định đầy đủ

Một nội dung khác được Kiểm toán Nhà nước đề cập là việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội (NOXH) tại Thủ Thiêm Eco Smart City, dự án do Công ty TNHH Lotte làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ được kiểm tra, dự án có diện tích đất ở hơn 24.090 m². Với yêu cầu dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, diện tích đất tương ứng phải bố trí cho mục đích này là hơn 4.818 m².

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết chưa đủ cơ sở để xác định hình thức và kết quả thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của chủ đầu tư.

Theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, trường hợp chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền phải nộp đầy đủ hai thành phần nghĩa vụ gồm T(a) và T(b). Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư đã nộp đủ cả hai khoản.

Tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, khoản T(a) hiện chưa được xác định, trong khi khoản T(b) được Kiểm toán Nhà nước tạm tính ở mức 13 tỷ đồng.

Do đó, cơ quan kiểm toán kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định số tiền chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc diện phải dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Phát Đạt rót hơn 10.000 tỷ đồng, dư nợ vay tăng gấp 2,3 lần

Thủ Thiêm Eco Smart City là dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của ba doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte gồm Lotte Shopping, Hotel Lotte và Lotte Engineering & Construction, cùng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR).

Dự án có quy mô khoảng 74.513 m², gồm 6 lô đất thuộc Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là một trong những dự án phức hợp có tổng mức đầu tư lớn tại khu đô thị mới này.

Ban đầu, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng. Sau quá trình điều chỉnh, tổng mức đầu tư được nâng lên khoảng 60.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai từng bị kéo dài trong nhiều năm do các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo thông tin Phát Đạt công bố, ngày 31/7/2026, Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng.

Đến ngày 23/10/2026, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm chính thức khởi công trở lại, đánh dấu bước chuyển sau thời gian dài đình trệ.

Trong bối cảnh dự án bước vào giai đoạn triển khai mới, Phát Đạt cũng đã gia tăng đáng kể mức độ tham gia về mặt tài chính. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản đầu tư khoảng 10.393 tỷ đồng vào Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, tương đương khoảng 27% tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Thương vụ hoàn tất ngày 11/8/2026, đưa Lotte Properties HCMC trở thành công ty liên kết của Phát Đạt.

Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt sở hữu 35% vốn tại pháp nhân thực hiện dự án, đồng thời tham gia đồng phát triển các khối nhà ở 2-2, 2-4 và 2-6. Doanh nghiệp cũng trực tiếp phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3 cùng các hạng mục thương mại dịch vụ liên quan.

Việc tham gia một dự án quy mô lớn tại Thủ Thiêm giúp Phát Đạt mở rộng danh mục đầu tư và bổ sung quỹ đất tại khu vực có giá trị cao của TP.HCM. Tuy nhiên, quy mô vốn bỏ ra cũng đặt ra áp lực đáng kể đối với cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt khi phần lớn nguồn lực đầu tư được hỗ trợ bằng vốn vay.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ vay của Phát Đạt đạt 13.638 tỷ đồng, tăng 7.815 tỷ đồng so với mức 5.823 tỷ đồng hồi đầu năm, tương đương gấp khoảng 2,3 lần. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là chủ nợ lớn nhất với dư nợ hơn 9.180 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng khoản vay phục vụ chi phí nhận chuyển nhượng vốn góp để Phát Đạt sở hữu 35% vốn tại Lotte Properties HCMC đã lên tới 8.834 tỷ đồng. Các khoản vay tài trợ cho thương vụ này có kỳ hạn trả gốc từ năm 2030 đến năm 2034.

Điều này đồng nghĩa với việc Phát Đạt phải duy trì một lượng vốn vay lớn trong nhiều năm để phục vụ khoản đầu tư tại dự án, kéo theo nghĩa vụ chi trả lãi vay đáng kể trong suốt thời gian triển khai.

Trong khi đó, kết quả kiểm toán mới đây lại đặt ra khả năng phải rà soát và điều chỉnh nghĩa vụ tài chính về đất đai của Thủ Thiêm Eco Smart City, với khoản tiền sử dụng đất có thể tăng thêm 3.647,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nghĩa vụ nhà ở xã hội cũng chưa được xác định đầy đủ.

Dù khoản tiền bổ sung này chưa phải nghĩa vụ đã được phê duyệt chính thức, những vấn đề được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra vẫn đặt thêm áp lực lên bài toán tài chính của dự án.

Với Phát Đạt, thách thức không chỉ nằm ở việc thu xếp nguồn vốn cho quá trình phát triển một tổ hợp bất động sản có tổng mức đầu tư 60.000 tỷ đồng, mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí vốn, bảo đảm dòng tiền và hiệu quả của khoản đầu tư trong bối cảnh nghĩa vụ tài chính cuối cùng vẫn cần được rà soát.