ANTD.VN - Gần 570 mã giảm trên toàn thị trường, trong khi chỉ còn hơn 140 mã tăng. VN-Index giảm tới 57,77 điểm, làm mức giảm sâu nhất trong vòng hơn 4 tháng.

Sau khi giảm gần 10 điểm phiên hôm qua, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tiêu cực khi bước vào phiên giao dịch sáng 26/11. Áp lực bán tiếp tục lan rộng trên thị trường, khiến hầu hết các nhóm ngành đều mất điểm.

Sắc đỏ áp đảo trên cả 3 sàn, đa phần các cổ phiếu lớn đều giao dịch dưới tham chiếu, trong đó cặp đôi VIC-VHM vẫn là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường.

Tạm dừng nghỉ trưa, VN-Index giảm 26,04 điểm (-1,54%) xuống 1.661,41 điểm với 288 mã giảm, 38 mã tăng. Trong đó, VN30-Index giảm gần 23 điểm, với 26 mã giảm và chỉ còn 2 mã tăng nhẹ (VNM và FPT).

Trên sàn HNX, dù thị trường chìm trong sắc đỏ nhưng diễn biến tích cực của các mã lớn đã giúp chỉ số đảo chiều hồi phục về cuối phiên sáng. HNX-Index chốt phiên sáng với mức tăng nhẹ 1,2 điểm (+0,53%) lên 228,66 điểm với 21 mã tăng và 95 mã giảm.

Trong khi đó, UPCoM-Index sáng nay giảm 1,39 điểm (-1,16%) xuống mức 118,43 điểm với 52 mã tăng và 111 mã giảm.

Thị trường chứng khoán giao dịch đầy tiêu cực trong phiên hôm nay

Phiên chiều, diễn biến tiêu cực càng trầm trọng hơn khi lực bán đổ dồn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt cặp đôi VIC - VHM và một số cổ phiếu ngân hàng.

Chốt phiên, số mã giảm trên HOSE lên tới 291 mã, gấp gần 7 lần số mã tăng (47 mã); trong đó có 18 mã giảm hết biên độ. Riêng nhóm VN30 có 27 mã giảm, trong đó, VIC và VHM với mức giảm lần lượt 6,3% và 3,4% đã đóng góp kéo giảm chỉ số VN-Index tới 49 điểm.

Ngoài ra, các cổ phiếu lớn còn ghi nhận LPB giảm sâu 6%, TCB giảm 5,1%, MWG, GVR giảm hơn 4%...

Ở chiều ngược lại, MCH tăng 1,5%, VNM 0,4%.

Chốt phiên, VN-Index giảm sâu 57,77 điểm (-3,42%) xuống 1.629,68 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ phiên giảm hơn 62 điểm ngày 22/7/2026.

Thanh khoản tăng khá mạnh so với phiên hôm qua, với giá trị giao dịch đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh 13.947 tỷ đồng. Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng còn 187,5 tỷ đồng, là phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp.

HNX-Index không giữ được sắc xanh của phiên sáng, quay đầu giảm nhẹ 0,89 điểm (-0,39%) xuống 226,57 điểm. Dù vậy, đà giảm diễn ra trên diện rộng với 111 mã giảm, chỉ có 35 mã tăng.

Thanh khoản đạt hơn 840 tỷ đồng, khối ngoại mua ròng 45,6 tỷ đồng trên sàn này.

UPCoM-Index hôm nay cũng giảm 1,38 điểm (-1,15%) xuống 118,44 điểm với 158 mã giảm, 68 mã tăng. Giá trị giao dịch sàn này đạt 684 tỷ đồng.