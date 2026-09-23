Nữ xạ thủ Việt Nam không thể giành huy chương cá nhân ở loạt bắn cân não

ANTD.VN - Nguyễn Thùy Trang của Việt Nam kết thúc bài thi chung kết 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 2026 với vị trí thứ 6, không thể có huy chương ở nội dung thi cực kỳ khắc nghiệt.

10h30 ngày 23-9, Nguyễn Thùy Trang sau khi xuất sắc xếp hạng 5/59 vòng loại đã đại diện Việt Nam vào chung kết 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 2026, tranh huy chương cùng 7 xạ thủ hàng đầu châu Á.

Khác với vòng loại được bắn tổng cộng 60 viên, vòng chung kết các VĐV thi đấu loại dần xếp hạng chung cuộc. Đây là thể thức cân não, chỉ 1 viên đạn bắn sơ sót là có thể bị loại ngay lập tức.

Nguyễn Thùy Trang dừng bước ở vị trí thứ 6 chung kết 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 2026

Lần lượt các VĐV của Iran (xếp hạng 8 chung cuộc), Kazakhstan (hạng 7) bị loại. Thùy Trang là cái tên tiếp theo khi dừng bước ở vị trí thứ 6 chung cuộc với 159,7 điểm.

Huy chương Vàng, Bạc, Đồng nội dung này lần lượt thuộc về các vận động viên Choo Gaeun (Hàn Quốc), Shen Yiyao và Jiang Ranxin (Trung Quốc).

Như vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam kết thúc nội dung 10m súng ngắn nữ với 1 Huy chương Đồng đồng đội nhờ công bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy. Ở phần thi sáng nay, 3 xạ thủ Việt Nam đạt tổng điểm 1.719, xếp thứ ba chung cuộc sau Hàn Quốc - 1.730 điểm và Trung Quốc - 1.735 điểm.

Có chút đáng tiếc khi niềm hy vọng số 1 là Trịnh Thu Vinh (xếp hạng 11 vòng loại) không thể góp mặt, cũng như Nguyễn Thùy Trang không thể tiếp tục gây bất ngờ trong vòng chung kết cá nhân dành cho 8 xạ thủ xuất sắc nhất vòng loại.

Tuy nhiên, Thu Vinh cùng đồng đội vẫn còn các nội dung khác phía trước và hy vọng sẽ góp thêm huy chương cho đoàn.

Tính tới 11h ngày 23-9, ngày thi đấu chính thức thứ tư của ASIAD 2026, đoàn Việt Nam với 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Đồng tạm xếp hạng 16/46 đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.