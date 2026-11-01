Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” quy tụ dàn "sao" Việt và 30.000 khán giả

ANTD.VN - "Thái Nguyên bừng sáng” là chủ đề Rock Concert diễn ra vào 20h tối mai 2/11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Chương trình với quy mô dự kiến 30.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt, hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, đồng thời tạo điểm nhấn nghệ thuật cho "Festival Trà quốc tế 2026".

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh cùng ban nhạc Ngũ Cung và nhiều nghệ sĩ khác. Với thời lượng khoảng 120 phút và quy mô dự kiến 30.000 khán giả, chương trình hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu. Sự kiện do Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo nội dung, Sở VHTT&DL tỉnh chỉ đạo tổ chức, Netmedia thực hiện. Đêm diễn do Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng dàn dựng, MC Phí Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn sôi động, “Thái Nguyên bừng sáng” còn gửi gắm câu chuyện về vùng đất giàu truyền thống Cách mạng, nổi tiếng với văn hóa trà và đang chuyển mình mạnh mẽ. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, chương trình mong muốn đưa hình ảnh thiên nhiên, con người và bản sắc xứ Trà đến gần hơn với công chúng, đồng thời khắc họa sức trẻ, tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập của Thái Nguyên.

Phía êkíp sản xuất tiết lộ, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” được xây dựng với 3 chương nghệ thuật, dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống Cách mạng đến sức trẻ và khát vọng vươn xa của Thái Nguyên hôm nay. Theo đó, mở đầu là chương “Mạch nguồn đất Việt”, tôn vinh truyền thống lịch sử, tinh thần dân tộc và hình ảnh người lính qua những ca khúc quen thuộc được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Sự góp mặt của Thái Thùy Linh cùng ban nhạc Bộ Đội và ca sĩ Đông Hùng tạo nên sắc thái hào sảng, mở ra mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Tiếp đó, chương “Thái Nguyên – Sức trẻ – Bừng sáng – Vươn xa” chuyển sang không khí trẻ trung, sôi động với sự tham gia của Isaac, Anh Tú (Tú Voi) và Hồ Ngọc Hà. Các nghệ sĩ sẽ mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, kết hợp Pop, Pop Rock cùng những màn trình diễn vũ đạo, hướng đến khán giả trẻ và tinh thần năng động, sáng tạo của địa phương.

Ở chương cuối, “Rock bùng nổ giới trẻ – Kết nối triệu trái tim”, ban nhạc Ngũ Cung đảm nhận vai trò tạo cao trào bằng phong cách Rock kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian. Cách khai thác này góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào không gian biểu diễn đương đại, đồng thời thể hiện tinh thần giao thoa giữa bản sắc và sức sáng tạo của thế hệ hôm nay. Chương trình dự kiến khép lại với ca khúc “Nối vòng tay lớn” hướng tới sự cộng hưởng giữa nghệ sĩ và 30.000 khán giả trong thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng phát triển.

"Trong Rock Concert 'Thái Nguyên bừng sáng', chúng tôi chọn Rock làm chất xúc tác. Rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp rung cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ Trà trong kỷ nguyên hội nhập.” Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng



Gắn với dấu mốc 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” là một trong những điểm nhấn nghệ thuật trong khuôn khổ "Festival Trà quốc tế 2026". Không chỉ mang đến không gian thưởng thức âm nhạc sôi động, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh xứ Trà, từ những vùng chè đặc trưng đến vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa địa phương.

Sự kết hợp giữa Rock và văn hóa trà tạo nên một nét giao thoa thú vị. Nếu văn hóa trà gợi nhắc sự tinh tế, chiều sâu và nét thanh tao, thì Rock lại mang tinh thần phóng khoáng, mạnh mẽ cùng nguồn năng lượng trẻ trung. Hai sắc thái tưởng chừng đối lập có thể gặp nhau ở khả năng khơi gợi cảm xúc và kết nối con người. Trong không gian giao lưu quốc tế của Festival Trà, âm nhạc trở thành một cách kể chuyện về Thái Nguyên bằng ngôn ngữ đương đại, góp phần đưa bản sắc xứ Trà đến gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, Rock là màu sắc chủ đạo tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình. Tuy nhiên, êkíp không xây dựng một đêm nhạc chỉ dành cho những người yêu Rock mà kết hợp các thể loại để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dự kiến, khoảng 50% chương trình là Rock, 50% còn lại là Pop Rock và Pop.

Cách phân bổ này theo anh là vừa giữ được tinh thần mạnh mẽ của một Rock Concert, vừa tạo không gian cho những ca khúc quen thuộc, giàu cảm xúc và có khả năng kết nối khán giả. Theo định hướng của tổng đạo diễn, âm nhạc không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn góp phần thể hiện hình ảnh Thái Nguyên trẻ trung, năng động, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập.

Với 3 phần âm nhạc cùng màn mở đầu và kết thúc được xây dựng theo chủ đề, “Thái Nguyên bừng sáng” hướng tới một hành trình từ truyền thống đến hiện đại, từ những ca khúc gắn với lịch sử đến năng lượng của thế hệ trẻ. Bên cạnh việc mang đến một đêm nhạc quy mô lớn, đêm diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách, đồng thời giới thiệu hình ảnh một Thái Nguyên giàu truyền thống lịch sử, mang bản sắc văn hóa riêng và đang chuyển mình theo hướng hiện đại, hội nhập.