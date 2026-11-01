ANTD.VN - Tập 3 “Quán nhà Haha” tiếp tục hành trình bán quán tại làng Nham Biều (Huế) cùng với trải nghiệm bắt trìa ở Phá Tam Giang, những câu chuyện đời thường đầy xúc động của cô Bé và nhịp bán quán ngày càng ăn ý. Bên cạnh đó, cả nhà cùng nhau làm chè bột lọc heo quay, tạo nên những khoảnh khắc quây quần ấm áp như ngày Tết.

Bước sang ngày bán thứ tư, cả nhà nhanh chóng bắt tay chuẩn bị thực đơn mới gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả. Anh Cả Thuận tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng, trong khi các thành viên chia nhau sơ chế nguyên liệu dưới sự hướng dẫn của cô Bé.

Minh Hằng góp mặt trong tập 3 "Quán nhà Haha"

Quốc Thiên gặp sự cố khi bắt trìa ở Phá Tam Giang

Khép lại ngày bán thứ ba, cả nhà quây quần bên mâm cơm trưa trong căn nhà cổ làng Nham Biều. Trong không khí thân tình, như thực sự đã xem các thành viên như người thân, cô Bé và chú Phước bất ngờ ngỏ ý mong dàn cast ở lại thêm một ngày sau khi kết thúc hành trình để cô nấu thêm nhiều món Huế đãi cả nhà.

Cũng chiều hôm đó, dàn cast rời gian bếp để tìm đến Phá Tam Giang - nơi ba dòng sông Hương, Bồ và Ô Lâu gặp nhau trước khi đổ ra biển. Giữa khung cảnh hoàng hôn phủ vàng mặt nước, cả nhóm lần đầu trải nghiệm bắt trìa trong tiếng cười rộn ràng. Chuyến đi chữa lành bất ngờ có thêm một kỉ niệm khó quên khi Quốc Thiên bị gai dăm đâm vào chân sau lúc bắt trìa.

Trong lúc cả nhóm rong ruổi ngoài phá, cô Bé ở nhà chuẩn bị bữa tối với hai món đặc trưng của Huế là cơm hến và chè hạt sen. Tô cơm hến được hoàn thiện bằng chút mắm ruốc Huế, nước mắm chua ngọt và ăn kèm bát nước luộc hến nóng hổi, mang đến hương vị bình dị, đậm chất quê nhà.

Những lời kể của cô Bé khiến Tư Tâm nhớ về mẹ

Bữa tối cũng là lần đầu tiên cô Bé chậm rãi kể về tuổi trẻ nhiều vất vả của mình. Là chị cả trong gia đình, cô sớm gánh vác mọi việc. Sau khi lập gia đình, cô tiếp tục chăm lo cha mẹ chồng, đảm nhiệm vai trò dâu trưởng để cùng chú Phước giữ gìn ngôi nhà đường của dòng họ.

Những lời tâm sự chân thành ấy khiến Tư Tâm xúc động nhớ đến mẹ mình. Qua từng lời kể, khán giả cũng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của người phụ nữ Huế nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung: đảm đang, chịu thương chịu khó và luôn âm thầm vun vén cho gia đình.

Cũng trong bữa cơm ấy, anh Cả Thuận hào hứng đề xuất thực đơn cho ngày bán tiếp theo với hai món do chính anh muốn đứng bếp là mực nhồi thịt và canh chua trìa.

Ngày bán thứ tư tại "Quán nhà Haha" tiếp tục vào guồng với thực đơn ngày mới

Bước sang ngày bán thứ tư, nhịp làm việc của Quán nhà Haha trở nên ăn ý hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, Út Khánh cùng Xuân An (con trai chủ nhà) đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, còn gian bếp nhanh chóng nhộn nhịp với công đoạn chuẩn bị thực đơn gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả.

Anh Cả Thuận đảm nhận vai trò bếp trưởng với món mực nhồi thịt. Sau khi làm sạch mực, Hai Thiện và Xuân An được phân công cùng dồn phần nhân gồm thịt, nấm mèo và miếng cắt nhỏ đã nêm nếm vừa vị vào mực. Sau đó, mực được hấp chín, chiên vàng rồi phủ lớp sốt mắm tiêu đậm đà.

Ở góc bếp khác, Quốc Thiên được cô Bé hướng dẫn xé thịt gà cho món gà bóp rau răm. Sau đó ở bước trộn gà, hành tây, muối, tiêu, dầu tỏi, nước cốt chanh và nước luộc gà lần lượt được thêm vào trước khi rau răm xuất hiện ở bước cuối, tạo nên món gỏi đặc trưng.

Quốc Thiên sơ chế đồ trong gian bếp

Với món canh chua trìa, Cả Thuận học cách sơ chế trìa từ cô Bé, trong khi Út Khánh, Hai Thiện và chú Phước kiên nhẫn bóc từng con trìa sau khi luộc. Phần thịt được xào sơ rồi nấu cùng nước luộc, cà, khóm, khế và nước cốt me để tạo nên vị chua dịu đặc trưng.

Bên cạnh đó, Tư Tâm và Ba Nam phụ trách món nấm tràm xào tôm thịt. Sau khi nấm được luộc qua và xào cùng tôm thịt, cô Bé nhắc ba Nam một bí quyết rằng món ăn này nhất định phải thêm ngò gai hoặc lá lốt thì hương vị mới trọn vẹn.

Ba Nam chạy theo tô canh, Quốc Thiên hát giữa quán ăn

Giữa lúc phục vụ thực khách, một sự cố hy hữu xảy ra khiến cả nhà dở khóc dở cười. Tô canh chua chưa hoàn thiện đã được mang lên bàn, buộc Ba Nam phải chạy đến xin lại để đổi cho khách một tô mới. Trong khi đó, món trà vả do Tư Tâm pha bất ngờ trở thành món bán chạy nhất, được cả thực khách lẫn các thành viên liên tục gọi thêm.

Sau những phút lao động thì dàn cast cũng có những phút thư giãn "chữa lành"

Không khí bữa trưa càng sôi động khi Quốc Thiên cất giọng với "Tuyết rơi mùa hè", còn Ba Nam nối tiếp bằng "Tết này con sẽ về" để phục vụ thực khách. Những tiết mục ngẫu hứng giữa quán ăn nhỏ biến trải nghiệm này như một buổi thưởng thức “5 sao”, chỉ khác ở chỗ mọi thứ diễn ra trong không gian bình dân và gần gũi của làng quê Huế.

Ngôi nhà 135 năm và lời hẹn cho ngày nghỉ đặc biệt

Khép lại ngày thứ tư, cả gia đình lại ngồi bên mâm cơm tối với món vịt lộn um bầu, mép bò chấm ruốc cùng chè heo quay trong không khí ấm cúng. Quốc Thiên tiết lộ ngày hôm sau sẽ tạm vắng mặt vì lịch trình cá nhân, nhưng phản ứng “không ai buồn lắm” của các anh em lại trở thành một màn chọc ghẹo đúng tinh thần Quán nhà Haha. Xuân An cũng bật mí sẽ đưa cả nhóm đi chơi trong ngày nghỉ, khi quán tạm không mở cửa đón khách.

Bữa cơm ấm áp cuối ngày

Bữa cơm kết thúc bằng câu chuyện của chú Phước về lịch sử hơn 135 năm của ngôi nhà cổ - nơi lưu giữ nhiều câu chuyện cùng những dấu ấn kiến trúc đặc trưng. Qua từng lời kể, ngôi nhà trở thành một nhân vật đặc biệt, chứng kiến sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa gia đình chủ nhà và những người khách phương xa.

Chương trình Quán nhà Haha được phát sóng định kỳ vào 20h00 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, 20h30 trên YouTube Yeah1 Show và ứng dụng MangoPlus.