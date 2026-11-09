Petrolimex và ENEOS hợp tác nghiên cứu, thúc đẩy sản phẩm xăng dầu chất lượng cao

ANTD.VN - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã chứng khoán: PLX) và ENEOS Corporation (Nhật Bản) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ tại Tokyo diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

MoU được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Hợp tác hướng tới tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng xăng dầu và phát triển các sản phẩm năng lượng chất lượng cao, bền vững phục vụ thị trường Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ xác lập khuôn khổ hợp tác trên hai định hướng trọng tâm: tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; nghiên cứu, thúc đẩy cơ hội hợp tác về sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, hóa dầu, nhiên liệu phát thải thấp và các giải pháp năng lượng mới.

Đây là cơ sở để hai bên phát huy năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng của thị trường Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.

Theo Biên bản ghi nhớ, Petrolimex và ENEOS sẽ tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm, đa dạng hóa và nâng cao khả năng ứng phó với biến động của chuỗi cung ứng xăng dầu.

Trong trường hợp thị trường biến động bất thường hoặc có nguy cơ gián đoạn nguồn cung, hai bên sẽ thực hiện những phương án hợp tác phù hợp, bao gồm khả năng tìm kiếm nguồn cung thay thế và phối hợp về logistics, có tính đến điều kiện thị trường, năng lực cung ứng, quy định pháp luật và lợi ích thương mại của mỗi bên. Những phương án cung ứng hoặc giao dịch cụ thể, nếu được triển khai, sẽ được hai bên thống nhất thông qua các thỏa thuận riêng.

Bên cạnh đó, Petrolimex và ENEOS sẽ tăng cường nghiên cứu và phát triển cơ hội hợp tác cung ứng các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Hai bên đồng thời tiếp tục tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu, nhiên liệu phát thải thấp và các giải pháp năng lượng mới, phù hợp với định hướng kinh doanh, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Các dự án hoặc giao dịch cụ thể sẽ được xem xét, thống nhất theo những thỏa thuận riêng và phù hợp với điều kiện thị trường.

Petrolimex và ENEOS đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2016. Thông qua Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, ENEOS hiện là cổ đông chiến lược của Petrolimex. Bên cạnh hợp tác đầu tư, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản trị, kỹ thuật, cải tiến liên tục (Kaizen), nâng cao hiệu quả vận hành và nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải.

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex, cho biết: “Việc ký kết Biên bản ghi nhớ lần này không chỉ giúp hai bên phát huy thế mạnh sẵn có và đa dạng hóa nguồn cung mà còn nâng cao khả năng thích ứng, đồng thời mở ra không gian phát triển các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sự hợp tác toàn diện với ENEOS sẽ là chìa khóa để Petrolimex giữ vững cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, an toàn cho thị trường trong nước trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu”.