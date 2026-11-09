30 thương hiệu Quốc gia Việt Nam có cơ hội xuất khẩu qua Amazon

ANTD.VN - Theo chiến lược của Amazon Global Selling Việt Nam, năm 2027, đặt mục tiêu đưa 30 Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam xuất khẩu qua Amazon.

Ngày càng nhiều hàng Việt xuất khẩu qua Amazon

Cùng với đó, Amazon Global Selling Việt Nam hỗ trợ 300 nhà sản xuất thuộc các ngành hàng nội thất, thực phẩm và may mặc bắt đầu bán hàng trên Amazon, đồng thời hướng tới việc có hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu vượt 10 tỷ đồng trong năm.

Nhiều năm qua, Amazon Global Selling Việt Nam đã hỗ trợ nhiều nhà sản xuất Việt Nam xây dựng hoạt động xuất khẩu thương mại điện tử và phát triển thương hiệu riêng trên Amazon. Ở những ngành hàng phát huy thế mạnh sản xuất của Việt Nam như: nội thất, thực phẩm và sân vườn, các nhà bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trên cửa hàng Amazon Hoa Kỳ trong năm nay, với số lượng danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng.

Trong năm 2027, Amazon Global Selling Việt Nam muốn đẩy mạnh hỗ trợ thêm nhiều nhà sản xuất Việt Nam thực hiện bước chuyển mình đó thông qua các hoạt động hội thảo, các buổi hướng dẫn, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu như NAMI (trung tâm tổng hợp kiến thức và kết nối nhà bán hàng Việt của Amazon).

Nhờ đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng những thương hiệu lớn mạnh.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cho hay: “Chúng tôi đã chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ ở những ngành hàng thế mạnh sản xuất của Việt Nam trên Amazon, đây là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang dịch chuyển từ sản xuất gia công sang xây dựng thương hiệu riêng.

Trong năm 2027, chúng tôi muốn đẩy mạnh xu hướng này, hỗ trợ nhiều nhà sản xuất và doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa trên hành trình xuất khẩu thương mại điện tử, đồng thời trang bị cho các nhà bán hàng những công cụ ứng dụng AI tiên tiến để họ có thể tiếp tục mở rộng và phát triển ra thế giới”.

Amazon Global Selling Việt Nam sẽ triển khai 3 ưu tiên chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thương mại điện tử.

Ông Hoàng Minh Chiến- Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương Mại, Bộ Công Thương khẳng định: “Cục sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, địa phương và đối tác quốc tế, trong đó có Amazon Global Selling, để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Cục Xúc Tiến Thương Mại cam kết tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp làm trọng tâm, góp phần đưa sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ngày càng hiện diện rộng rãi và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế”.