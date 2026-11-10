HOSE ngắt kết nối với một công ty chứng khoán

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2026. Theo HOSE, quyết định được đưa ra trên cơ sở công tác giám sát nhằm bảo đảm an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch ban hành kèm Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2026.

Việc ngắt kết nối sẽ kéo dài cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố. Hiện HOSE chưa công bố chi tiết nguyên nhân cũng như thời điểm dự kiến khôi phục kết nối.

Cổ phiếu Chứng khoán Hòa Bình (HBS) sắp bị đình chỉ giao dịch

HBS bị HOSE tạm ngắt kết nối sau khi công ty chứng khoán này liên tiếp gặp những vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian qua.

Hồi tháng 10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa doanh nghiệp vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến cuối tháng 11, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của công ty trên thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại cả HOSE và HNX.

Không chỉ hoạt động nghiệp vụ, cổ phiếu HBS cũng bị HNX đình chỉ giao dịch từ ngày 3/9/2026 do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị hạn chế giao dịch.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu HBS bị đình chỉ giao dịch là do những tranh chấp liên quan đến lượng cổ phiếu trên các tài khoản chứng khoán mở tại doanh nghiệp này. Đây cũng là lý do đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026, Chứng khoán Hòa Bình đã thực hiện báo cáo rà soát số dư chứng khoán trên 481 tài khoản tại ngày 11/5/2026 với số lượng 10.220.686 cổ phiếu của 501 mã chứng khoán, tương ứng tổng giá trị danh mục hơn 91,65 tỷ đồng.

Chứng khoán Hòa Bình nhận định, số dư chứng khoán 91,65 tỷ đồng được xác định là kết quả của việc nhóm lợi ích sử dụng dòng tiền lậu, bao gồm cả nguồn tiền mặt chiếm dụng từ kinh phí bảo trì của cư dân Iris Garden để đầu cơ trên sàn.

Theo đơn vị kiểm toán tại thời điểm kiểm toán BCTC năm 2025, Công ty vẫn đang tiến hành làm việc với cơ quan bảo vệ pháp luật để xác minh và chưa có kết luận cuối cùng về trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan các giao dịch của các cổ phiếu nêu trên.

Do đó, đơn vị kiểm toán không có cơ sở để đánh giá về số dư và các giao dịch này cũng như các ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

Trong một động thái khác, ĐHĐCĐ HBS năm 2026 đã thông qua việc thực hiện bán thanh lý toàn bộ hoặc từng phần số lượng cổ phiếu nêu trên. Toàn bộ số tiền mặt thu được, Chứng khoán Hòa Bình cho biết sẽ được phong tỏa và sử dụng duy nhất để chi trả, hoàn trả trực tiếp vào tài khoản Quỹ Bảo trì phần sở hữu chung cho cộng đồng cư dân đã nộp tiền đối với dự án chung cư Iris Garden.

Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình không không được tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng, đồng thời phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Chứng khoán Hòa Bình có vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng. Hiện nay, hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp đang trong trạng thái “đóng băng”. Trong quý III/2026, doanh nghiệp chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 2,57 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ tiền gửi và hoạt động cho thuê, phân chia doanh thu bất động sản. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,94 tỷ đồng.